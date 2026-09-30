حریفان تکواندوکاران ایران مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تکواندو در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از فردا، پنجشنبه نهم مهرماه، با رقابت‌های پومسه (اجرای فرم) در هر دو بخش دختران و پسران آغاز می‌شود که مرتضی زنده‌دل و یاسمن لیموچی نمایندگان کشورمان خواهند بود.

جمعه ۱۰ مهرماه از ساعت ۹ تا ۱۳ به وقت محلی، رقابت‌های بخش مجازی انجام می‌شود که امیرسینا بختیاری، نماینده کشورمان، در مبارزه نخست به دیدار «جابسانوف» از ازبکستان خواهد رفت.

برنامه ادامه مسابقات روز دوم

در ادامه مسابقات روز دوم این رقابت‌ها، از ساعت ۱۳:۳۰، تکواندوکاران اوزان ۵۸- و ۸۰- کیلوگرم بخش مردان و ۴۹- و ۶۷- کیلوگرم بخش زنان به روی «شیهاپ چانگ» خواهند رفت.

در وزن ۵۸- کیلوگرم، ابوالفضل زندی در میان ۱۶ تکواندوکار حاضر دور نخست «لویکجونی» از تاجیکستان را پیش رو خواهد داشت و در ادامه به مصاف برنده دیدار قزاقستان و عمان خواهد رفت. وی برای صعود به دیدار پایانی، یکی از تکواندوکاران کره جنوبی، تایلند، مغولستان و چین را پیش رو خواهد داشت. چالش جدی قهرمان سال ۲۰۲۵ جهان در فینال، مبارزه با «جعفر» اردنی خواهد بود.

در وزن ۸۰- کیلوگرم، ۱۶ تکواندوکار امیرسینا بختیاری در دور نخست باید با «گیسانگ» از چین پیکار کند و برای صعود به نیمه‌نهایی به مصاف برنده دیدار تایلند و قزاقستان برود. در قسمت بالای جدول نیز نمایندگان چین، فیلیپین، کره جنوبی و تیم پناهندگان برای صعود به نیمه‌نهایی تلاش می‌کنند که احتمال حضور «کانگ» کره‌ای بیشتر است. در آن سوی جدول هم از بین «صالح شراباتی» اردنی و «جایسانوف» ازبکستانی، یکی به فینال خواهد رسید.

ساینا کریمی در وزن ۴۹- کیلوگرم که ۱۶ تکواندوکار در آن حضور دارند، در دور نخست با «وای لام» از تیمور شرقی دیدار می‌کند و برای صعود به نیمه‌نهایی، برنده دیدار نمایندگان تیمور شرقی و ژاپن را پیش رو خواهد داشت. کریمی برای صعود به دیدار نهایی باید از سد «وانگ لینگ» از چین تایپه که مدتی قبل به مدال نقره تورنمنت آزاد زنان جهان دست یافت، عبور کند. تکواندوکاران چین، کره جنوبی و تایلند در آن سوی جدول قرار دارند.

در وزن ۶۷- کیلوگرم، ساغر مرادی پس از یک دور استراحت، برای صعود به نیمه‌نهایی باید از سد برنده دیدار قرقیزستان و هنگ‌کنگ عبور کند. وی در این مرحله نیز یکی از تکواندوکاران چین تایپه، قطر، ویتنام یا چین را پیش رو خواهد داشت.

برنامه‌روز سوم و پایانی

در روز پایانی، شنبه ۱۱ مهرماه، مبارزات اوزان ۶۸- و ۸۰+ کیلوگرم مردان و ۵۷- و ۶۷+ کیلوگرم زنان برگزار می‌شود.

مهدی حاج‌موسایی در وزن ۶۸- کیلوگرم که ۱۵ تکواندوکار برای کسب مدال پیکار می کنند، دور نخست استراحت خواهد داشت و برای رسیدن به نیمه‌نهایی به دیدار برنده مبارزه چین و هنگ‌کنگ می‌رود. در قسمت بالای جدول، «زید کرم» اردنی پس از دیدار مقابل نماینده افغانستان و برنده مبارزه مغولستان و ژاپن، راهی نیمه‌نهایی خواهد شد.

از آن سوی جدول نیز «مون جینهو» کره‌ای که در یک ماه گذشته نتایج خوبی در رقابت‌های مختلف کسب کرده، راهی فینال خواهد شد.

آرین سلیمی در وزن ۸۰+ کیلوگرم در دور نخست استراحت دارد و در ادامه با پیروزی مقابل برنده دیدار چین و ویتنام، به مرحله نیمه‌نهایی خواهد رسید. یکی از تکواندوکاران قزاقستان، افغانستان، اردن و ژاپن نیز حریف نماینده کشورمان برای صعود به فینال خواهد بود. از آن سوی جدول هم احتمال حضور «کانگ سانگ هیون» کره‌ای در مبارزه پایانی پیش‌بینی می‌شود.

ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم در نخستین دیدار باید با «کانزانبک» از قزاقستان مبارزه کند و سپس برنده دیدار چین تایپه و مغولستان را پیش رو خواهد داشت. وی احتمالاً در نیمه‌نهایی با «کیم یو جین»، رقیب همیشگی خود از کره جنوبی، مبارزه خواهد کرد.

فاطمه احمدی در وزن ۶۷+ کیلوگرم در نخستین دیدار باید با «چن لین» از چین تایپه پیکار کند و در صورت برتری، برای رسیدن به نیمه‌نهایی «دنیا بوشعیب» از عربستان را پیش رو خواهد داشت.