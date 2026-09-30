به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب رضازاده در دویست‌ و چهاردهمین شب تجمع مردم سلماس در حمایت از نیروهای مسلح و بیعت با رهبر انقلاب، با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: در سال ۱۳۵۹ رژیم بعث عراق با پشتیبانی قدرت‌های خارجی به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد، اما ملت ایران با ایستادگی و همراهی نیروهای مسلح در برابر دشمن ایستاد و اجازه نداد اهداف آنان محقق شود.

وی افزود: امروز نیز آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر ملت ایران قرار گرفته‌اند، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از توان دفاعی و تجربه سال‌های گذشته، آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه تهدید را دارند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در دیدارهای اخیر اعضای کمیسیون امنیت ملی با مسئولان وزارت اطلاعات و فرماندهان نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)، بر آمادگی نیروهای مسلح و تداوم مقابله با تهدیدهای دشمن تأکید شد.

رضازاده با اشاره به اظهارات سخنگوی سپاه درباره آمادگی تجهیزات و ظرفیت‌های دفاعی کشور گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌ها و تجهیزات متنوعی در اختیار دارند که بخشی از این توانمندی‌ها تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است و در صورت هرگونه تجاوز جدید، متناسب با شرایط از ظرفیت‌های دفاعی کشور استفاده خواهد شد.

وی یکی از محورهای اصلی برنامه دشمن را ایجاد اختلاف در داخل کشور دانست و گفت: ایجاد اختلاف میان مردم، جریان‌های سیاسی، دانشگاه‌ها و قوا و همچنین دامن زدن به مشکلات اقتصادی و معیشتی از جمله موضوعاتی است که دشمن برای تضعیف انسجام ملی دنبال می‌کند.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حفظ وحدت و انسجام ملی، هوشیاری مردم و آمادگی نیروهای مسلح، مهم‌ترین پشتوانه کشور در برابر تهدیدهای خارجی است و دشمن نباید تصور کند که می‌تواند با ایجاد اختلاف در جامعه به اهداف خود دست پیدا کند.

رضازاده همچنین با اشاره به تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز گفت: موضوع اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز از مباحث مهمی است که در مجلس و کمیسیون امنیت ملی پیگیری شده است.

وی افزود: بررسی طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس در کمیسیون امنیت ملی مجلس به پایان رسیده و در دستور کار مجلس قرار دارد.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت ملی اجازه نخواهد داد منافع و امنیت کشور تحت تأثیر تهدیدهای خارجی قرار گیرد و نیروهای دریایی ارتش و سپاه در مناطق راهبردی کشور با آمادگی کامل حضور دارند.

رضازاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات حوزه هسته‌ای اظهار کرد: حفظ دستاوردهای هسته‌ای و ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از موضوعات مورد تأکید کشور است و تصمیمات لازم برای حفاظت از مراکز و تأسیسات هسته‌ای اتخاذ شده است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات مجلس در حوزه مقابله با نفوذ گفت: موضوع نفوذ از مسائل مهم امنیت ملی است و مجلس با جدیت آن را دنبال می‌کند.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه امنیت کشور حاصل همکاری و هماهنگی مجموعه نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی و مردم است، گفت: هیچ نگرانی از بابت آمادگی نیروهای مسلح وجود ندارد و نیروهای نظامی و امنیتی کشور با هوشیاری و آمادگی بیشتر از گذشته، تحولات منطقه و تحرکات دشمنان را رصد می‌کنند.

وی تأکید کرد: ملت ایران همان‌گونه که در دفاع مقدس با وحدت و ایستادگی از کشور دفاع کرد، امروز نیز با حفظ انسجام ملی و پشتیبانی از نیروهای مسلح، اجازه نخواهد داد دشمنان امنیت و استقلال کشور را خدشه‌دار کنند.