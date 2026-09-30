به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق اهواز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد به منظور انجام پاره‌ای تعمیرات اساسی و پیشگیرانه، جریان برق در برخی مناطق شهری و روستایی با خاموشی موقت همراه خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، در محدوده شهری اهواز، ساکنان کوی آخر آسفالت شامل خیابان‌های مریدی، فاطمی‌زاده و قسمتی از خیابان سی‌متری از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح با قطعی برق مواجه می‌شوند. همچنین جریان برق در کوی ملاشیه و شهرک راشدیه از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح قطع خواهد بود.

شرکت توزیع نیروی برق اهواز افزوده است: در بخش روستایی نیز از ساعت ۶ تا ۹ صبح، برق مناطق ویس شرق جاده، ملحه شامل کوی مجدی، موسوی، علی‌نژاد و هاشمی، روستای ربیخه تا پست شهید هاشمی، کارخانجات مسیر تا پلاستیک‌سازی، روستای تلبومه و مسیر روستاهای ام‌الغریب، ابوهاون و گسوان تا نگازه قطع خواهد شد.