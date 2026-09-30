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۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸

برق برخی مناطق اهواز و باوی فردا قطع می‌شود

برق برخی مناطق اهواز و باوی فردا قطع می‌شود

اهواز - شرکت توزیع نیروی برق اهواز اعلام کرد: برق برخی مناطق کلانشهر اهواز و روستاهای شهرستان باوی فردا پنجشنبه به منظور تعمیرات اساسی پیشگیرانه قطع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق اهواز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد به منظور انجام پاره‌ای تعمیرات اساسی و پیشگیرانه، جریان برق در برخی مناطق شهری و روستایی با خاموشی موقت همراه خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، در محدوده شهری اهواز، ساکنان کوی آخر آسفالت شامل خیابان‌های مریدی، فاطمی‌زاده و قسمتی از خیابان سی‌متری از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح با قطعی برق مواجه می‌شوند. همچنین جریان برق در کوی ملاشیه و شهرک راشدیه از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح قطع خواهد بود.

شرکت توزیع نیروی برق اهواز افزوده است: در بخش روستایی نیز از ساعت ۶ تا ۹ صبح، برق مناطق ویس شرق جاده، ملحه شامل کوی مجدی، موسوی، علی‌نژاد و هاشمی، روستای ربیخه تا پست شهید هاشمی، کارخانجات مسیر تا پلاستیک‌سازی، روستای تلبومه و مسیر روستاهای ام‌الغریب، ابوهاون و گسوان تا نگازه قطع خواهد شد.

کد مطلب 6964105

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