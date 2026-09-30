علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی اظهار کرد: هشدار سطح زرد شماره ۷۴ در خصوص فعالیت یک سامانه بارشی از پنجشنبه نهم مهرماه در استان آغاز می‌شود و تا یکشنبه دوازدهم مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بر اساس این هشدار، فعالیت سامانه بارشی در سطح استان کرمانشاه موجب وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهد شد و در برخی نقاط نیز احتمال شکل‌گیری گردوخاک وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه تصریح کرد: در پی بارش‌ها احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب وجود دارد و وقوع صاعقه نیز از دیگر مخاطرات مورد انتظار در این مدت است.

زورآوند خاطرنشان کرد: وزش باد شدید موقتی می‌تواند موجب شکستن درختان کهنسال و فرسوده و وارد شدن خسارت به سازه‌های موقت و برخی محصولات کشاورزی شود.

وی همچنین نسبت به احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها هشدار داد و گفت: شهروندان باید در زمان فعالیت سامانه بارشی از حضور و توقف در نقاط پرخطر پرهیز کنند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه توصیه کرد: شهروندان از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در سفرهای برون‌شهری نیز احتیاط لازم را داشته باشند.

زورآوند با اشاره به احتمال نامساعد شدن شرایط در ارتفاعات افزود: انجام فعالیت‌های کوه‌نوردی و طبیعت‌گردی در زمان فعالیت سامانه باید با احتیاط بیشتری انجام شود و از حضور در نقاط در معرض خطر صاعقه و روان‌آب پرهیز شود.

وی درباره فعالیت‌های کشاورزی نیز گفت: کشاورزان باید با توجه به شرایط جوی، از محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغات خودداری کرده و نسبت به جمع‌آوری و انتقال محصولات کشاورزی اقدام کنند تا از خسارت احتمالی جلوگیری شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان بر آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدماتی تأکید کرد و گفت: نیروهای امدادی و شهرداری‌ها باید برای مواجهه با پیامدهای احتمالی فعالیت این سامانه بارشی آمادگی لازم را داشته باشند.