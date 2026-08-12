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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

پیام تبریک رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به محسن رضایی

پیام تبریک رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به محسن رضایی

قم- رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و عهده دار شدن مسئولیت دبیری این شورا را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در پی انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر بزرگوار جناب آقای دکتر محسن رضایی (زید عزه الشریف)

سلام علیکم و رحمة الله

انتصاب شایسته جنابعالی به نمایندگی رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و عهده دار شدن مسئولیت دبیری آن شورا را تبریک می‌گویم و برای شما در آن مسئولیت خطیر آرزوی موفقیت دارم.

تجربیات ارزشمند شما در میدان‌های جهاد در سال‌های دفاع مقدس و سیاست ورزی و سیاست گذاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پشتوانه‌ای مؤثر و پیش‌برنده در شرایط حساس کنونی برای کشور خواهد بود و امیدوارم حضور شما در آن مجموعه که برخاسته از حسن نظر و اعتماد رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) است، در تأمین مصالح اسلام، انقلاب و تحقق منویات رهبری معظم راهگشا باشد.

دوام توفیقات شما سردار گرانقدر و متعهد را از خداوند متعال خواستارم.

کد مطلب 6915029

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