سیلاب در بادرود فیروزکوه ۱۵ میلیارد تومان خسارت برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زمانینژاد با اشاره به وقوع سیلاب در روستای بادرود شهرستان فیروزکوه اظهار کرد: در پی رگبار شدید باران و جاری شدن روانآب و سیلاب، تمامی ظرفیتهای امدادی، خدماتی، اجرایی، نظامی و بسیج برای امدادرسانی و مدیریت شرایط به منطقه اعزام شدند.
فرماندار فیروزکوه افزود: عملیات امدادرسانی، خدمترسانی و ارزیابی خسارات در مناطق آسیبدیده انجام شده و اقدامات لازم برای بازگشت شرایط روستا به وضعیت عادی در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: این حادثه به بخشهایی از زیرساختهای روستا، تعدادی از واحدهای مسکونی و همچنین اراضی و تأسیسات کشاورزی خسارت وارد کرده است.
زمانینژاد با بیان اینکه برآوردهای اولیه میزان خسارت را حدود ۱۵ میلیارد تومان نشان میدهد، عنوان کرد: ارزیابی دقیق خسارات توسط دستگاههای تخصصی همچنان ادامه دارد و پس از تکمیل بررسیها، موضوع جبران خسارات و حمایت از آسیبدیدگان از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همه ظرفیتهای اجرایی، امدادی، خدماتی، بسیج و نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان برای ایمنسازی مناطق آسیبدیده و تسریع در روند خدمترسانی به کار گرفته شدهاند.
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