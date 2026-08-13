به گزارش خبرنگار مهر، این حریق پیش از ظهر پنجشنبه در محدوده کورههای آجرپزی جمکران رخ داد و در جریان آن حجم زیادی از ضایعات شامل کفش، دمپایی و مواد پلاستیکی در حال سوختن بود.
مأموران یگان حفاظت محیط زیست پس از اطلاع از وقوع حریق، در محل حاضر شدند و ضمن بررسی وضعیت موجود، برای جلوگیری از تداوم آتشسوزی و انتشار آلایندههای ناشی از سوختن ضایعات، موضوع را پیگیری کردند.
با هماهنگی انجامشده میان مأموران محیط زیست و عوامل آتشنشانی، عملیات اطفای حریق انجام شد و آتش ناشی از سوزاندن ضایعات مهار شد.
این اقدام بهموقع از ادامه سوختن مواد پلاستیکی و لاستیکی و انتشار بیشتر آلایندههای ناشی از پسماندسوزی در هوا جلوگیری کرد.
در جریان بررسیهای انجامشده، فرد متخلف شناسایی شده و برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.
بر اساس قانون هوای پاک و قانون مدیریت پسماند، سوزاندن پسماند و ضایعات از جمله مواد پلاستیکی و لاستیکی ممنوع است و متخلفان در صورت احراز تخلف، مشمول پیگرد و مجازات قانونی خواهند شد.
ممنوعیت پسماندسوزی با هدف جلوگیری از انتشار آلایندهها و صیانت از محیط زیست در نظر گرفته شده است و دستگاههای مسئول موظفاند با موارد تخلف در این زمینه مطابق مقررات برخورد کنند.
قم- حریق گسترده ناشی از سوزاندن حجم قابل توجهی از ضایعات کفش، دمپایی و مواد پلاستیکی در محدوده کورههای آجرپزی جمکران مهار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این حریق پیش از ظهر پنجشنبه در محدوده کورههای آجرپزی جمکران رخ داد و در جریان آن حجم زیادی از ضایعات شامل کفش، دمپایی و مواد پلاستیکی در حال سوختن بود.
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