به گزارش خبرنگار مهر، این حریق پیش از ظهر پنجشنبه در محدوده کوره‌های آجرپزی جمکران رخ داد و در جریان آن حجم زیادی از ضایعات شامل کفش، دمپایی و مواد پلاستیکی در حال سوختن بود.



مأموران یگان حفاظت محیط زیست پس از اطلاع از وقوع حریق، در محل حاضر شدند و ضمن بررسی وضعیت موجود، برای جلوگیری از تداوم آتش‌سوزی و انتشار آلاینده‌های ناشی از سوختن ضایعات، موضوع را پیگیری کردند.



با هماهنگی انجام‌شده میان مأموران محیط زیست و عوامل آتش‌نشانی، عملیات اطفای حریق انجام شد و آتش ناشی از سوزاندن ضایعات مهار شد.



این اقدام به‌موقع از ادامه سوختن مواد پلاستیکی و لاستیکی و انتشار بیشتر آلاینده‌های ناشی از پسماندسوزی در هوا جلوگیری کرد.



در جریان بررسی‌های انجام‌شده، فرد متخلف شناسایی شده و برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.



بر اساس قانون هوای پاک و قانون مدیریت پسماند، سوزاندن پسماند و ضایعات از جمله مواد پلاستیکی و لاستیکی ممنوع است و متخلفان در صورت احراز تخلف، مشمول پیگرد و مجازات قانونی خواهند شد.



ممنوعیت پسماندسوزی با هدف جلوگیری از انتشار آلاینده‌ها و صیانت از محیط زیست در نظر گرفته شده است و دستگاه‌های مسئول موظف‌اند با موارد تخلف در این زمینه مطابق مقررات برخورد کنند.