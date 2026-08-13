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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

سعیدی: گفتگوها با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

سعیدی: گفتگوها با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مسیر موقت در تنگه هرمز در چارچوب مذاکرات با عمان مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد اما این موضوع به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سعیدی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی تلویزیونی درباره مذاکرات ایران با عمان در مورد تنگه هرمز ، اظهار کرد: این مذاکرات به‌صورت موقت خواهد بود و در چارچوب آن، پیرامون یک مسیر موقت گفت‌وگو و توافق خواهد شد. مشخص شدن این مسیر موقت به هیچ عنوان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نخواهد بود. نمی‌توان با عمان بر سر یک مسیر موقت به توافق رسید و این توافق را معنای باز شدن تنگه هرمز تلقی کرد.

وی افزود: مگر می‌شود تنگه هرمز باز شود و آمریکا جنایتکار محاصره دریایی را ادامه دهد. اگر قرار باشد تنگه هرمز باز شود، در حالی که آمریکا همچنان محاصره دریایی خود را ادامه دهد و رئیس‌جمهور آمریکا بخواهد به جمهوری اسلامی ایران تهدید کند، چنین موضوعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطر نشان کرد: مسیر موقت در چارچوب مذاکرات با عمان مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد، اما این موضوع به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. تا زمانی که شرایط و اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران بر آنها تأکید دارد از سوی آمریکا پذیرفته نشود، بازگشایی تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.

کد مطلب 6915664
رامین عبداله شاهی

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