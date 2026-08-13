سعیدی: گفتگوها با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سعیدی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی تلویزیونی درباره مذاکرات ایران با عمان در مورد تنگه هرمز ، اظهار کرد: این مذاکرات به‌صورت موقت خواهد بود و در چارچوب آن، پیرامون یک مسیر موقت گفت‌وگو و توافق خواهد شد. مشخص شدن این مسیر موقت به هیچ عنوان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نخواهد بود. نمی‌توان با عمان بر سر یک مسیر موقت به توافق رسید و این توافق را معنای باز شدن تنگه هرمز تلقی کرد.

وی افزود: مگر می‌شود تنگه هرمز باز شود و آمریکا جنایتکار محاصره دریایی را ادامه دهد. اگر قرار باشد تنگه هرمز باز شود، در حالی که آمریکا همچنان محاصره دریایی خود را ادامه دهد و رئیس‌جمهور آمریکا بخواهد به جمهوری اسلامی ایران تهدید کند، چنین موضوعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطر نشان کرد: مسیر موقت در چارچوب مذاکرات با عمان مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد، اما این موضوع به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. تا زمانی که شرایط و اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران بر آنها تأکید دارد از سوی آمریکا پذیرفته نشود، بازگشایی تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.