پیرصالحی: در جنگ از ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات استفاده کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهدی پیرصالحی، با تشریح نحوه استفاده از ذخایر دارویی کشور در شرایط جنگی، اظهار داشت: ایجاد ذخایر استراتژیک با هدف افزایش تاب‌آوری کشور در شرایط اضطرار انجام شد و این ذخایر در شرایط بحرانی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در استمرار تأمین دارو و تجهیزات پزشکی داشته باشد.

وی افزود: در طول سال گذشته، کشور با دو جنگ و همچنین اتفاقات دی‌ماه مواجه بود و تعداد قابل توجهی مجروح در این حوادث وجود داشت بطوری مجروحان جنگی و مجروحان حوادث دی‌ماه، دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود را به‌صورت رایگان دریافت کردند.

پیرصالحی ادامه داد: بخش عمده دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای جنگ ۱۲ روزه و اتفاقات دی‌ماه از ذخایر موجود کشور تأمین شد.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: اما در جنگ رمضان شرایط به گونه‌ای بود که ناچار شدیم بخشی از ذخایر استراتژیک را برای تأمین نیازهای ایجادشده مصرف کنیم. همین تجربه نشان داد که وجود ذخایر استراتژیک برای شرایط اضطرار و جنگ تا چه اندازه برای استمرار خدمت‌رسانی دارویی کشور اهمیت دارد.

پیرصالحی تأکید کرد: هدف از ایجاد این ذخایر، آن است که کشور در زمان وقوع بحران بتواند بدون وابستگی به تأمین فوری و لحظه‌ای، نیازهای حیاتی دارویی و تجهیزات پزشکی خود را پوشش دهد.