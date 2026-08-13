به گزارش خبرنگار مهر زمینلرزهای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ساعت ۲۳:۰۸ پنجشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵ به وقت محلی، حوالی کوزران در استان کرمانشاه به وقوع پیوست.
این زمینلرزه در عمق ۱۲ کیلومتری زمین ثبت شده و مختصات آن ۳۴.۵۹ درجه عرض جغرافیایی و ۴۶.۳۸ درجه طول جغرافیایی اعلام شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، کانون این زمینلرزه در فاصله ۲۳ کیلومتری کوزران، ۲۶ کیلومتری جوانرود و ۲۶ کیلومتری تازهآباد در استان کرمانشاه قرار داشته است.
همچنین نزدیکترین مراکز استان به محل وقوع این زمینلرزه، شهر کرمانشاه در فاصله ۷۰ کیلومتری و سنندج در فاصله ۹۸ کیلومتری اعلام شدهاند.
تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعاتی درباره خسارتهای احتمالی ناشی از این زمینلرزه اعلام نشده است و گزارشهای تکمیلی در صورت دریافت، اطلاعرسانی خواهد شد.
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