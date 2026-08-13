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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

زمین‌لرزه ۳.۷ ریشتری حوالی کوزران کرمانشاه را لرزاند

زمین‌لرزه ۳.۷ ریشتری حوالی کوزران کرمانشاه را لرزاند

کرمانشاه- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر حوالی کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند که این زمین لرزه در عمق ۱۲ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ساعت ۲۳:۰۸ پنجشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵ به وقت محلی، حوالی کوزران در استان کرمانشاه به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۲ کیلومتری زمین ثبت شده و مختصات آن ۳۴.۵۹ درجه عرض جغرافیایی و ۴۶.۳۸ درجه طول جغرافیایی اعلام شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، کانون این زمین‌لرزه در فاصله ۲۳ کیلومتری کوزران، ۲۶ کیلومتری جوانرود و ۲۶ کیلومتری تازه‌آباد در استان کرمانشاه قرار داشته است.

همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به محل وقوع این زمین‌لرزه، شهر کرمانشاه در فاصله ۷۰ کیلومتری و سنندج در فاصله ۹۸ کیلومتری اعلام شده‌اند.

تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعاتی درباره خسارت‌های احتمالی ناشی از این زمین‌لرزه اعلام نشده است و گزارش‌های تکمیلی در صورت دریافت، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6915938

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