به گزارش خبرنگار مهر زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ساعت ۲۳:۰۸ پنجشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵ به وقت محلی، حوالی کوزران در استان کرمانشاه به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۲ کیلومتری زمین ثبت شده و مختصات آن ۳۴.۵۹ درجه عرض جغرافیایی و ۴۶.۳۸ درجه طول جغرافیایی اعلام شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، کانون این زمین‌لرزه در فاصله ۲۳ کیلومتری کوزران، ۲۶ کیلومتری جوانرود و ۲۶ کیلومتری تازه‌آباد در استان کرمانشاه قرار داشته است.

همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به محل وقوع این زمین‌لرزه، شهر کرمانشاه در فاصله ۷۰ کیلومتری و سنندج در فاصله ۹۸ کیلومتری اعلام شده‌اند.

تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعاتی درباره خسارت‌های احتمالی ناشی از این زمین‌لرزه اعلام نشده است و گزارش‌های تکمیلی در صورت دریافت، اطلاع‌رسانی خواهد شد.