https://mehrnews.com/x3cNt9 ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۶ کد مطلب 6915965 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۶ خورشید ولایت همچنان پر فروغ می تابد ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در صد و شصت و پنجمین شب از شهادت قائد امت، همچنان در خیابان حضور دارند. دریافت 30 MB کد مطلب 6915965 کپی شد مطالب مرتبط شور عزاداری ایرانشهری ها در روز شهادت امام رضا(ع) شهر نخل و آفتاب در سوگ پیامبر(ص) و امام حسن(ع) کشف حدود دو تن انواع مواد مخدر در سیستان و بلوچستان برچسبها ایرانشهر رهبر شهید تجمع مردمی
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