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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

شور عزاداری ایرانشهری ها در روز شهادت امام رضا(ع)

شور عزاداری ایرانشهری ها در روز شهادت امام رضا(ع)

ایرانشهر- مردم فارس و بلوچ شهر ایرانشهر در روز شهادت امام رضا (ع) مراسم عزاداری برگزار کردند.

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کد مطلب 6915747

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