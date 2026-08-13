https://mehrnews.com/x3cNnJ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶ کد مطلب 6915747 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶ شور عزاداری ایرانشهری ها در روز شهادت امام رضا(ع) ایرانشهر- مردم فارس و بلوچ شهر ایرانشهر در روز شهادت امام رضا (ع) مراسم عزاداری برگزار کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6915747 کپی شد مطالب مرتبط شهر نخل و آفتاب در سوگ پیامبر(ص) و امام حسن(ع) خورشید ولایت همچنان پر فروغ می تابد کشف حدود دو تن انواع مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کاهش ۱۴ درصدی آمار تصادفات در جنوب سیستان و بلوچستان برچسبها ایرانشهر شهادت حضرت امام رضا(ع) مراسم عزاداری محرم و صفر
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