به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی پیش از ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح‌های مقابله با انشعابات غیرمجاز آب در خراسان جنوبی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۵ فقره انشعاب غیرمجاز در نقاط مختلف استان شناسایی شده است.

وی افزود: بیشترین موارد شناسایی‌شده مربوط به شهرستان بیرجند با ۳۷ فقره، درمیان با ۲۹ فقره و عشق‌آباد با ۱۲ فقره بوده است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آبی بیان کرد: انشعابات غیرمجاز علاوه بر ایجاد اختلال در شبکه توزیع آب و تضییع حقوق مشترکان، موجب هدررفت منابع ارزشمند آبی می‌شود.

عبداللهی ادامه داد: با اقدامات انجام‌شده و برخورد با انشعابات غیرمجاز، در مجموع ۳۸ میلیون لیتر آب در استان صرفه‌جویی و از هدررفت این میزان آب جلوگیری شده است.

وی مدیریت مصرف و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز را از الزامات تأمین پایدار آب در استان دانست و گفت: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز را با جدیت دنبال می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی از شهروندان خواست در صورت مشاهده انشعابات غیرمجاز یا مشکلات مربوط به شبکه آب، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ به شرکت آب و فاضلاب اطلاع دهند.