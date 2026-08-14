کشف ۳۰۰ کیلو تریاک در محور نایین ـ اردستان؛ یک قاچاقچی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند بعدازظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان در پی دریافت اطلاعاتی درباره انتقال یک محموله قابل توجه مواد مخدر از نوع تریاک به سمت استان اصفهان، رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از دریافت این گزارش، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد مسیرهای مواصلاتی و بررسی‌های تخصصی، موفق شدند مسیر تردد خودروی حامل مواد مخدر را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: در ادامه این عملیات، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خودروی مورد نظر را در محور ورودی شهرستان اردستان از سمت نایین شناسایی کرده و با انجام یک اقدام عملیاتی به‌موقع، خودرو را متوقف کردند.

حسنوند تصریح کرد: مأموران پس از متوقف کردن خودرو، اقدام به بازرسی از آن کردند که در جریان این بازرسی، ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

وی با اشاره به دستگیری راننده خودرو گفت: در این عملیات یک نفر که در انتقال این محموله مواد مخدر نقش داشت، دستگیر و خودرو نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی، به همراه مواد مخدر مکشوفه و خودروی توقیف‌شده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت تا رسیدگی قانونی به اتهامات وی انجام شود.

تداوم برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر

حسنوند با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاق مواد مخدر اظهار کرد: مأموران انتظامی استان اصفهان با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، محورهای مواصلاتی استان را به صورت مستمر رصد می‌کنند و اجازه نخواهند داد مسیرهای ارتباطی استان به محلی برای انتقال و توزیع مواد مخدر تبدیل شود.

وی افزود: مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر نیازمند اشراف اطلاعاتی، اقدامات پیشگیرانه و عملیات هدفمند است و پلیس با بهره‌گیری از اطلاعات به‌دست‌آمده و پایش مستمر مسیرهای تردد، اقدامات خود را برای شناسایی و متوقف کردن محموله‌های مواد مخدر با جدیت دنبال می‌کند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تأکید کرد: برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مرگ از اولویت‌های پلیس است و مأموران انتظامی در چارچوب قانون با افرادی که در زمینه حمل، انتقال و توزیع مواد مخدر فعالیت می‌کنند، برخورد خواهند کرد.

کشف این محموله ۳۰۰ کیلوگرمی تریاک در محور نایین ـ اردستان در حالی انجام شد که مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، خودروی حامل محموله را پیش از رسیدن به مقصد شناسایی و متوقف کردند.