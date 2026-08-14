دو کارگر کارخانه سیمان صوفیان بر اثر سوختگی شدید جان باختند

مهدی رحیمی ممقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع حادثه در کارخانه سیمان صوفیان، تیم پیشرو هلال‌احمر از نزدیک‌ترین پایگاه، یعنی ایستگاه شهید فخری‌زاده شهرک صنعتی، به محل اعزام شد و برای پشتیبانی نیز تیم واکنش سریع مرکز استان در محل حادثه حضور یافت.

وی افزود: در این کارخانه هشت دیگ ذوب وجود دارد که در مرحله ششم، گرفتگی ایجاد شده بود و هفت نفر از نیروها برای رفع این مشکل وارد عمل شده بودند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی ادامه داد: نیروها در جریان عملیات رفع گرفتگی، دو مرحله را برطرف کرده بودند، اما هنگام رفع مرحله سوم، نشت مواد مذاب رخ داد و دو نفری که به محل ذوب نزدیک‌تر بودند، بر اثر سوختگی شدید جان خود را از دست دادند.

رحیمی ممقانی با بیان اینکه پنج نفر دیگر حاضر در محل حادثه آسیبی ندیدند، تأکید کرد: این حادثه دو فوتی داشت و مصدومین نیز به صورت سرپایی مداوا شدند.

وی خاطرنشان کرد: شدت سوختگی دو جان‌باخته به حدی بود که متأسفانه نیروهای امدادی امکان انجام اقدام مؤثری برای نجات آنها نداشتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی گفت: در مجموع پنج نیروی امدادی هلال‌احمر در این عملیات حضور داشتند که سه نفر از تیم پیشرو و دو نفر از تیم واکنش سریع بودند.

رحیمی ممقانی همچنین تصریح کرد: گزارش‌های اولیه درباره وقوع انفجار در کارخانه صحیح نبوده و حادثه در جریان عملیات رفع گرفتگی و نشت مواد مذاب رخ داده است.