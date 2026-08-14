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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۴

فوت ۲ کارگر کارخانه سیمان صوفیان بر اثر ریزش مواد اولیه داغ

فوت ۲ کارگر کارخانه سیمان صوفیان بر اثر ریزش مواد اولیه داغ

تبریز- مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی، از جان‌باختن دو نفر از کارکنان شرکت سیمان صوفیان در پی ریزش مواد اولیه داغ در خط تولید این کارخانه خبر داد.

مجید فرشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه در پی وقوع حادثه در خط تولید شرکت سیمان صوفیان و ریزش مواد اولیه داغ، دو نفر از کارکنان این شرکت جان خود را از دست دادند.

مدیرکل کدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی افزود: این حادثه حدود یک ساعت پیش اتفاق افتاده و در حال حاضر پیکرهای دو کارگر در محل حادثه قرار دارد.

فرشی ادامه داد: دریچه مواد اولیه به اشتباه باز شده و این موضوع باعث ریزش مواد اولیه و وقوع این حادثه شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به انتشار برخی اطلاعات نادرست در رسانه‌ها، تأکید کرد: برخی اطلاعات منتشرشده در رسانه‌ها درباره این حادثه اشتباه است و این حادثه فقط دو فوتی بر جای گذاشته است.

وی افزود: جزئیات بیشتر این حادثه پس از بررسی و اعلام گزارش‌های تکمیلی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6916455

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