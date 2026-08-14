فوت ۲ کارگر کارخانه سیمان صوفیان بر اثر ریزش مواد اولیه داغ

مجید فرشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه در پی وقوع حادثه در خط تولید شرکت سیمان صوفیان و ریزش مواد اولیه داغ، دو نفر از کارکنان این شرکت جان خود را از دست دادند.

مدیرکل کدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی افزود: این حادثه حدود یک ساعت پیش اتفاق افتاده و در حال حاضر پیکرهای دو کارگر در محل حادثه قرار دارد.

فرشی ادامه داد: دریچه مواد اولیه به اشتباه باز شده و این موضوع باعث ریزش مواد اولیه و وقوع این حادثه شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به انتشار برخی اطلاعات نادرست در رسانه‌ها، تأکید کرد: برخی اطلاعات منتشرشده در رسانه‌ها درباره این حادثه اشتباه است و این حادثه فقط دو فوتی بر جای گذاشته است.

وی افزود: جزئیات بیشتر این حادثه پس از بررسی و اعلام گزارش‌های تکمیلی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.