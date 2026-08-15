به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آیا نگران کیفیت مطالعه و روشهای تستزنی خود هستید؟ آیا با وجود مطالعه زیاد، تستهای آموزشی را اشتباه حل میکنید؟ خبر خوب این است که ماز برای مشکل شما راهحلی دارد! آزمونهای آزمایشی در چند سال اخیر به منبع اصلی سنجش دانشآموزان طی سال تحصیلی تبدیل شدهاند. از آنجا که انگیزه و روحیه شما بهشدت تحت تاثیر آزمونها قرار میگیرد؛ انتخاب آزمون آزمایشی مناسب و ایدهآل از نکات مهم ابتدای مسیر کنکور است.
آزمون آزمایشی ماز یک راهنما برای شما خواهد بود و با کمک پاسخنامه و کارنامه هوشمند آن میتوانید در آزمونهای بعدی پیشرفت کنید. در ادامه مطلب شما را با ویژگیها و خدمات جدید و جذاب ماز آشنا میکنیم. با ما همراه باشید.
چرا باید در آزمون آزمایشی شرکت کنید؟
زمانی که کوهنوردان برای صعود به قله آماده میشوند، در مسیر ایستگاههایی قرار میدهند تا بتوانند تجدید قوا کنند و هدف را برای ایستگاه بعدی مشخص میکنند. در واقع هدف اصلی را به هدفهای کوچکتری تقسیم میکنند.
آزمونهای آزمایشی نیز همین نقش را مقابل کنکور دارند و هر آزمون، ایستگاهی خواهد بود برای هدفگذاری و آمادگی برای آزمون بعدی. از طرفی، تیم طراحی سوال ماز با تالیف سوالات ایدهدار و ایجاد فضای مشابه جلسه کنکور سراسری، فرصتی برای شما ایجاد میکند تا بتوانید حداکثر آمادگی را برای شرکت در جلسه کنکور کسب کنید.
آزمونهای ماز بهطور رسمی حضوری برگزار میشوند.
انتخاب بهترین آزمون آزمایشی
یک آزمون خوب باید شرایط و خدمات زیر را داشته باشد:
تطابق و شباهت با کنکور: آزمونها باید از خط فکری طراح کنکور استفاده کنند و شما را برای تستها و ایدههای جدید کنکور سراسری آماده کنند. در کلاسهای کنکوری ماز، تستهای آزمون کنکور و تطابق آن با آزمونهای ماز نمایش داده میشوند.
سطح علمی مناسب: تستهای آزمون نباید خیلی ساده یا خیلی دشوار باشند. ترکیبی از سوالات متوسط تا چالشی، سنجشی استاندارد برای علم و مهارت کنکوری شماست.
پاسخنامه کامل و نکتهمحور: اگر پاسخنامه ناقص یا گنگ باشد؛ دانشآموز در پیدا کردن مشکلات خود دچار ایراد میشود. آزمونهای ماز یکی از بهترین مثالها برای پاسخنامه کامل است و حتی میتواند جایگزین کلاس کنکور شود!
جامعه آماری بالا: جامعه آماری آزمون، تصویر نسبتا دقیقی از عملکرد و جایگاه دانشآموز بین رقبا را ترسیم میکند و به شفافیت مسیر دانشآموز کمک میکند. جالب است بدانید، امسال آزمون حضوری ماز با جامعه آماری ۵۰۰ هزار نفری برگزار میشود و این یعنی بزرگترین اجتماع کنکوریهای کشور در یک آزمون!
برنامه راهبردی منعطف و دقیق: یک آزمون خوب، سرعت پیشروی مناسب و منطقی دارد. مقاطعی برای جبران کمکاریهای گذشته و سطوح مختلف دانشآموزان طراحی میکند. یکی از ضعفهای برنامه راهبردی آزمونها در سالهای گذشته، ارائه یک برنامه واحد به تمامی دانشآموزان بود.
خبر خوب این است که برنامه راهبردی آزمون ماز این مشکل را حل کرده است و شما میتوانید با توجه به سرعت پیشروی خودتان، بودجهای که مناسب شماست را انتخاب و آزمون دهید.
کارنامه هوشمند و جزئی: کارنامه آزمون چیزی فراتر از درصد و رتبه و تراز است. یک کارنامه هوشمند شما را نسبت به آزمون قبلی مقایسه میکند و پیشرفت و پسرفتهای شما را نمایان میکند. ریزمباحثی که در آزمون اشتباه پاسخ دادید را مشخص کرده و برای افزایش تراز در آزمون بعدی به شما راهنمایی میکند.
رتبههای برتر کنکور سراسری، همه مازی بودهاند.
ویژگیهای جدید آزمون ماز در کنکور ۱۴۰۶
جامعه آماری امسال آزمون ماز رشد چشمگیری داشته است! بزرگترین جامعه آماری کشور با ۵۰۰ هزار نفر داوطلب! آزمونهای ماز با ایجاد فضای رقابتی و لیگهای دانشآموزی، تصویر دقیقتری از وضعیت تحصیلی شما ارائه میدهند.
در برنامه راهبردی این آزمون شاهد چندین مسیر آزمونی هستیم. قابلیتی که در آزمون دیگری نمیتوان آن را پیدا کرد. اگر در آزمونهای ماز شرکت کنید؛ میتوان انتخاب کرد که با سرعت بالا مطالب را پیشروی میکنید یا میخواهید به یادگیری عمیق مطالب بپردازید. همچنین اگر از بودجه آزمونی عقب افتادید؛ جای نگرانی نیست! ماز همان بودجه آزمون قبلی را بههمراه تراز شبیهسازی شده و رتبه از شما امتحان میگیرد.
تفکیک دفترچههای کنکور و رعایت نحوه ارائه استاندارد دفترچهها به دانشآموزان در آزمونهای حضوری ماز، یکی از مهمترین ویژگیهای مثبت آزمون ماز است؛ چرا که بسیاری از آزمونهای آزمایشی کشور هنوز به شیوه قدیمی عمل میکنند و تمام دروس را در یک دفترچه به دانشآموز میدهند. همچنین امکان شرکت در آزمون بهصورت آنلاین نیز فراهم است و به انتخاب مخاطب میتوانید در هر دو شرکت کنید.
پاسخنامه آزمون حاوی باکس نکات تستی و جداول جمعبندی است و بهتنهایی میتواند جایگزین یک درسنامه کامل شود. هر چهار گزینه تستها به صورت کاملا تشریحی توضیح داده شده است. این موضوع در ترکیب با کارنامه هوشمند و دقیق ماز، به شما این امکان را میدهد تا تمام ریزموضوعاتی که اشکال آموزشی داشتید را برطرف کنید.
برای استفاده از تخفیف محدود و ویژه ثبتنام در آزمونهای ماز، به سایت ماز مراجعه کنید.
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