تاکید بر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی و عشایری همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه باقری ظهر یکشنبه مراسم کسب و کار انلاین در کشاورزی استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های بانوان در حوزه تولید و کارآفرینی اظهار کرد: زنان به‌ویژه در مناطق روستایی و عشایری نقش موثری در اقتصاد خانوار و جامعه ایفا می‌کنند و باید با توسعه آموزش‌های مهارتی و ایجاد فرصت‌های تازه کسب‌وکار زمینه بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت فراهم شود.

وی افزود: آموزش مهارت‌های نوین، گسترش کسب‌وکارهای برخط و آشنایی بانوان با روش‌های جدید بازاریابی و فروش فرصتی مناسب برای معرفی و عرضه محصولات بومی و تولیدات زنان در بازارهای استانی و ملی فراهم می‌کند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همدان ادامه داد: توسعه این آموزش‌ها می‌تواند به افزایش درآمد خانوار، تقویت فعالیت‌های تولیدی و ایجاد اشتغال پایدار برای زنان روستایی و عشایری منجر شود.

باقری بر لزوم تداوم برنامه‌های آموزشی و حمایت از بانوان برای تبدیل ایده‌ها، دانش و توانمندی‌های آنان به کسب‌وکارهای پایدار تاکید کرد.

وی گفت: اداره‌کل امور زنان و خانواده استانداری همدان در چارچوب رویکرد حمایتی دولت چهاردهم و استاندار همدان حمایت از توانمندسازی، کارآفرینی و اشتغال بانوان، به‌ویژه زنان روستایی و عشایری، را با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف دنبال می‌کند.