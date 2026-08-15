به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری پیش از ظهر شنبه در نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با نخبگان و فعالان حوزه فاوا که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با تأکید بر ظرفیت‌های کشور در حوزه فناوری و نیروی انسانی، خواستار حمایت جدی دولت از توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و هوش مصنوعی شد.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان و رازوجرگلان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کشور از نظر زیرساخت و ظرفیت‌های انسانی توانمندی‌های زیادی دارد که نیازمند پشتیبانی و ساماندهی مناسب است.

وی افزود: جهان با سرعت زیادی به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در حرکت است و دولت باید توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشد.

شهریاری با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس در حوزه هوش مصنوعی و فناوری تصریح کرد: اگر امروز در این عرصه عقب بمانیم، در آینده با آسیب‌پذیری جدی مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: جنگ‌های آینده بیش از گذشته متکی بر فناوری، هوش مصنوعی و توانمندی‌های نوین خواهد بود و تجهیزات سنتی نقش گذشته را نخواهند داشت؛ بنابراین نباید اجازه دهیم کشور از تحولات فناوری عقب بماند.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی خواستار اختصاص اعتبارات قابل توجه برای توسعه هوش مصنوعی و شرکت‌های دانش‌بنیان شد و گفت: با توجه به ظرفیت بالای نیروی انسانی متخصص ایرانی در داخل و خارج از کشور، می‌توانیم در حوزه فناوری و هوش مصنوعی حرف اول را بزنیم، مشروط بر اینکه حمایت و سرمایه‌گذاری لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: بسیاری از این شرکت‌ها با وجود توان علمی و تخصصی بالا، به دلیل محدودیت منابع مالی پس از رسیدن به مرحله تولید، امکان توسعه و تجاری‌سازی محصولات خود را به اندازه کافی ندارند.

شهریاری ادامه داد: برخی شرکت‌ها نیز به دلیل نگرانی از از دست رفتن ایده و اختراع خود، تمایل کمتری به همکاری و اشتراک ظرفیت‌ها با صنعتگران و مجموعه‌های بزرگ‌تر دارند؛ در حالی که باید بستر مناسبی برای همکاری این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صنایع بزرگ فراهم شود.

وی تأکید کرد: ایجاد زنجیره همکاری میان شرکت‌های دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاران و صنایع بزرگ می‌تواند زمینه تولید انبوه، تجاری‌سازی، توسعه محصولات و برندسازی را فراهم کند.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار نقش‌آفرینی ویژه وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مرتبط در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان شمالی شد و گفت: انتظار می‌رود ظرفیت‌ها و حمایت‌های موجود به گونه‌ای ساماندهی شود که شرکت‌های فناور خراسان شمالی بتوانند از این فرصت‌ها برای توسعه فعالیت و ورود قدرتمندتر به بازار استفاده کنند.