ضرورت برخورد قاطع با متصرفان اراضی ملی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی ظهر امروز شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی لرستان با اشاره به اهمیت صیانت از عرصه‌های ملی و منابع طبیعی، اظهار داشت: حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی از مهم‌ترین وظایف مجموعه منابع طبیعی است و یگان حفاظت در خط مقدم این مأموریت قرار دارد.

وی با بیان اینکه عرصه‌های طبیعی لرستان سرمایه‌ای ارزشمند برای نسل امروز و آینده به شمار می‌رود، افزود: حفاظت از این سرمایه ملی نیازمند حضور مستمر و مقتدرانه نیروهای حفاظتی، همکاری دستگاه‌های قضایی و انتظامی و مشارکت مردم و جوامع محلی است.

مدیرکل منابع طبیعی لرستان با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی و قاطع با متصرفان اراضی ملی، قاچاقچیان محصولات و فرآورده‌های جنگلی و مرتعی و عوامل تخریب منابع طبیعی، تصریح کرد: صیانت از منابع طبیعی یک مسئولیت ملی و همگانی است و مجموعه منابع طبیعی استان با جدیت در مسیر حفاظت، پیشگیری و مقابله با تخلفات گام برمی‌دارد.