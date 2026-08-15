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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

برگزاری نشست سران قوا؛ اولویت‌ها و مسائل روز کشور بررسی شد

برگزاری نشست سران قوا؛ اولویت‌ها و مسائل روز کشور بررسی شد

در نشست سران قوا ضمن بررسی آخرین مسائل و موضوعات روز کشور، درباره مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های جاری در حوزه‌های مختلف بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه سران سه قوه به میزبانی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه برگزار شد.

در این نشست سران قوا ضمن بررسی آخرین مسائل و موضوعات روز کشور، درباره مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های جاری در حوزه‌های مختلف بحث و تبادل نظر کردند.

در این جلسه همچنین بر ضرورت تداوم هماهنگی و هم‌افزایی میان قوای سه‌گانه و اتخاذ رویکردهای منسجم و هماهنگ در راستای پیشبرد امور کشور و تأمین منافع و مصالح عمومی تأکید شد.

کد مطلب 6917445
زهرا علیدادی

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