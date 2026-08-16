محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین داده‌های هواشناسی شان می‌دهد، در حالی که فعالیت سامانه بارشی در نوار شمالی کشور ادامه دارد، مرکز و جنوب شرق کشور تحت تأثیر الگوی تابستانه جوی قرار گرفته‌اند.



وی افزود: پیامد این شرایط برای استان قم به شکل ناپایداری‌های موقتی بروز می‌کند که افزایش ابر، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک از مهم‌ترین پدیده‌های مورد انتظار در روزهای پیش رو خواهد بود.



کارشناس هواشناسی استان قم ادامه داد: امروز یکشنبه و فردا دوشنبه، آسمان استان در برخی ساعات صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در مقاطعی افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و گردوخاک دور از انتظار نیست.



ترابیان بیان کرد: سرعت وزش باد در روز یکشنبه بین ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و جهت باد شرقی پیش‌بینی می‌شود.



گردوخاک در قم ادامه دارد



وی گفت: برای روز یکشنبه ۲۵ مرداد، آسمان قم صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک رخ می‌دهد.



وی افزود: دمای هوا در این روز نیز بین ۲۶ تا ۴۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است و بیشینه دمای شهر قم به ۴۳ درجه خواهد رسید.



کارشناس هواشناسی استان قم درباره وضعیت جوی روز دوشنبه نیز اظهار کرد: آسمان در این روز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید ادامه خواهد داشت.



ترابیان ادامه داد: در برخی نقاط استان قم طی روز دوشنبه احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد و سرعت وزش باد شرقی نیز به ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.



وی گفت: کمینه دمای هوا در روز دوشنبه ۲۴ درجه و بیشینه دما ۴۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



دمای هوا افزایش می‌یابد



کارشناس هواشناسی استان قم با اشاره به روند دمایی روزهای آینده افزود: دمای هوا از امروز تا روز دوشنبه روند افزایش تدریجی خواهد داشت و بیشینه دمای قم در روز دوشنبه به ۴۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.



ترابیان بیان کرد: پس از این بازه، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با افزایش پایداری جو همراه خواهد بود و شرایط جوی استان به سمت آسمان صاف تا کمی ابری پیش خواهد رفت.



وی افزود: برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز وزش باد و غبارآلود بودن هوا پیش‌بینی می‌شود.



پایداری جو از سه‌شنبه بیشتر می‌شود



وی گفت: افزایش پایداری جو در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه موجب خواهد شد وضعیت آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری باشد و در عین حال وزش باد و غبارآلودگی به عنوان پدیده‌های جوی مورد انتظار باقی بماند.



کارشناس هواشناسی استان قم همچنین درباره وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته استان اظهار کرد: دستجرد با ثبت دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبحگاه استان را به خود اختصاص داد.



ترابیان افزود: کهک نیز با ثبت دمای ۴۳.۵ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین بعدازظهر استان قم را در ۲۴ ساعت گذشته تجربه کرد.



بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گردوخاک و تغییرات ابرناکی از مهم‌ترین پدیده‌های جوی استان قم طی روزهای آینده خواهد بود و روند افزایش دما تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.