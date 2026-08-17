افزایش دمای استان سمنان پس از چهار روز بارانی؛ هشدار وزش باد و گردوخاک

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشههای هواشناسی همزمان با صبح دوشنبه نشان میدهد روند افزایش دمای هوا در استان سمنان از امروز آغاز میشود و طی سه روز آینده ادامه خواهد داشت.
بر اساس اعلام هواشناسی، در این مدت جوی پایدار، افزایش دما و وزش باد در نقاط مختلف استان پیشبینی شده است. سرعت وزش باد نیز بهویژه در ساعات بعدازظهر و شب افزایش خواهد یافت.
طبق پیشبینیها، دمای هوا از امروز بین سه تا پنج درجه سانتیگراد افزایش مییابد و این روند در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. وزش باد نسبتاً شدید و احتمال وقوع گردوخاک نیز بهویژه در نیمه غربی و جنوبی استان وجود دارد.
برای شهر سمنان در روز دوشنبه، آسمان صاف تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان برای امروز بهترتیب ۴۰ و ۲۷ درجه سانتیگراد بالای صفر اعلام شده که بیشینه دما نسبت به ۲۴ ساعت گذشته افزایش خواهد داشت.
در شاهرود و دامغان نیز افزایش دما و وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی شده است. در گرمسار و آرادان علاوه بر افزایش دما و وزش باد، احتمال گردوخاک نیز وجود دارد و این شرایط تا روز آینده ادامه خواهد داشت.
بر اساس پیشبینی هواشناسی، در میامی، بسطام و کالپوش نیز افزایش دما و وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد. در مناطق شمالی استان از جمله مهدیشهر و شهمیرزاد نیز وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی شده است.
با توجه به افزایش دما و احتمال افزایش مصرف انرژی، بر ضرورت مدیریت و صرفهجویی در مصرف آب و برق در روزهای پیش رو تأکید شده است.
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