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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۸

افزایش دمای استان سمنان پس از چهار روز بارانی؛ هشدار وزش باد و گردوخاک

افزایش دمای استان سمنان پس از چهار روز بارانی؛ هشدار وزش باد و گردوخاک

سمنان- پس از چند روز هوای ابری و بارانی، نقشه‌های هواشناسی از افزایش دمای هوا در استان سمنان طی روزهای آتی خبر می‌دهند؛ همزمان وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک در برخی مناطق پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشه‌های هواشناسی همزمان با صبح دوشنبه نشان می‌دهد روند افزایش دمای هوا در استان سمنان از امروز آغاز می‌شود و طی سه روز آینده ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام هواشناسی، در این مدت جوی پایدار، افزایش دما و وزش باد در نقاط مختلف استان پیش‌بینی شده است. سرعت وزش باد نیز به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب افزایش خواهد یافت.

طبق پیش‌بینی‌ها، دمای هوا از امروز بین سه تا پنج درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد و این روند در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. وزش باد نسبتاً شدید و احتمال وقوع گردوخاک نیز به‌ویژه در نیمه غربی و جنوبی استان وجود دارد.

برای شهر سمنان در روز دوشنبه، آسمان صاف تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان برای امروز به‌ترتیب ۴۰ و ۲۷ درجه سانتی‌گراد بالای صفر اعلام شده که بیشینه دما نسبت به ۲۴ ساعت گذشته افزایش خواهد داشت.

در شاهرود و دامغان نیز افزایش دما و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی شده است. در گرمسار و آرادان علاوه بر افزایش دما و وزش باد، احتمال گردوخاک نیز وجود دارد و این شرایط تا روز آینده ادامه خواهد داشت.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، در میامی، بسطام و کالپوش نیز افزایش دما و وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد. در مناطق شمالی استان از جمله مهدیشهر و شهمیرزاد نیز وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی شده است.

با توجه به افزایش دما و احتمال افزایش مصرف انرژی، بر ضرورت مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف آب و برق در روزهای پیش رو تأکید شده است.

کد مطلب 6918743

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