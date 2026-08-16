پل آبروی روستای پلاسی حویق طی سه ماه آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیداکبر قاسمی در گفتوگو با رسانهها، با اشاره به اجرای پروژه پل آبروی روستای پلاسی از توابع بخش حویق شهرستان تالش، اظهار کرد: این پروژه با رویکرد مشارکت بینبخشی و با محوریت قرارگاه پیشرفت و آبادانی، در راستای ارتقای زیرساختهای روستایی و تسهیل تردد اهالی منطقه در حال اجراست.
جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه برآورد اجرایی این پروژه ۱۷ میلیارد ریال است، افزود: سهم دهیاری ۸۸۰ میلیون ریال، سهم معاونت توسعه روستایی استانداری ۵۰۰ میلیون ریال و مابقی اعتبار مورد نیاز توسط قرارگاه پیشرفت و آبادانی تأمین شده است و عملیات اجرایی با استفاده از خدمات مهندسان مشاور در حال انجام است.
وی تصریح کرد: پیشرفت این پروژه، حاصل همدلی و مشارکت مردم، همراهی دهیاری، حمایت مسئولان شهرستانی و استانی و استفاده از ظرفیتهای موجود است.
پیشرفت ۵۰ درصدی و افتتاح سه ماه آینده
قاسمی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پل هماکنون با پیشرفت فیزیکی حدود ۵۰ درصد در حال انجام است، گفت: با استمرار روند عملیات، پیشبینی میشود ظرف مدت سه ماه آینده این پروژه به بهرهبرداری برسد و یکی از مطالبات مهم اهالی منطقه محقق شود.
وی افزود: با تکمیل این پروژه، گام مؤثری در مسیر پیشرفت پایدار، افزایش رفاه روستاییان و تقویت زیرساختهای تولید در این روستای مستعد برداشته خواهد شد.
تسهیل تردد و تقویت ارتباط روستا با مناطق پیرامونی
جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان، احداث این پل را علاوه بر ارتقای ایمنی و تسهیل تردد روستاییان، نقشی مهم در دسترسی بهتر اهالی به خدمات، جابهجایی محصولات و تقویت ارتباط روستا با مناطق پیرامونی دانست.
وی خاطرنشان کرد: این پروژه نمونهای از تجمیع ظرفیتهای موجود برای توسعه مناطق کمتر برخوردار است؛ الگویی که در آن قرارگاه پیشرفت و آبادانی با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، دهیاری و منابع محلی، تلاش میکند بدون اتکا به یک منبع واحد، مسیر اجرای پروژههای ضروری و زیرساختی روستاها را هموار کند.
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