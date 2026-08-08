۵۶ هزار مترمربع از معابر روستایی سمنان و سرخه آسفالت شد

حمیدرضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اقدامات بنیاد مسکن استان سمنان در حوزه بهسازی معابر روستایی اظهار کرد: اجرای طرحهای بهسازی و اصلاح معابر روستایی یکی از مهمترین برنامههای بنیاد مسکن برای توسعه زیرساختهای روستاها و ایجاد محیط مناسب برای زندگی و فعالیت روستاییان محسوب میشود.
وی ادامه داد: طی دو سال اخیر بیش از ۵۶ هزار مترمربع از معابر خاکی روستاهای شهرستانهای سمنان و سرخه تحت عملیات بهسازی، اصلاح و آسفالت قرار گرفته و این اقدامات با هدف بهبود وضعیت عبور و مرور، افزایش ایمنی تردد و ارتقای سیمای روستاها انجام شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان با بیان اینکه بهسازی معابر روستایی نقش مهمی در توسعه متوازن مناطق روستایی دارد، توضیح داد: اجرای این پروژهها علاوه بر تسهیل تردد ساکنان، زمینه ارتقای کیفیت خدمات عمومی و بهبود زیرساختهای عمرانی روستاها را فراهم میکند.
همتی یادآور شد: عملیات اجرایی آسفالت معابر روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات قیر، استانی و ملی و همچنین با مشارکت دهیاریها انجام شده است.
وی با اشاره به روستاهای بهرهمند از این طرحها بیان کرد: در شهرستان سرخه، روستاهای افتر، لاسجرد، اسدآباد، اروانه و مؤمنآباد و در شهرستان سمنان نیز روستاهای دلازیان، آبخوری و دوزهیر از اجرای طرحهای بهسازی و آسفالت معابر روستایی بهرهمند شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان تصریح کرد: اجرای طرحهای عمرانی در روستاها با توجه به نیازهای هر منطقه و در چارچوب اعتبارات پیشبینیشده دنبال میشود و میکوشیم استفاده از ظرفیت اعتبارات ملی و استانی و مشارکت دهیاریها، روند توسعه زیرساختهای روستایی را با سرعت بیشتری دنبال کنیم.
همتی خاطرنشان کرد: بهسازی معابر، اجرای طرحهای هادی، توسعه زیرساختهای عمرانی و ارتقای کیفیت کالبدی روستاها از جمله اقداماتی است که بنیاد مسکن با هدف ایجاد بستر مناسب برای ماندگاری جمعیت و افزایش رفاه روستاییان در دستور کار دارد.
وی همچنین بر اهمیت مشارکت دهیاریها در اجرای پروژههای عمرانی روستایی تأکید کرد و افزود: همکاری و مشارکت مدیریتهای محلی در اجرای پروژهها میتواند موجب تسریع در روند اجرای طرحها و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود برای آبادانی روستاها شود.
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