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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

۵۶ هزار مترمربع از معابر روستایی سمنان و سرخه آسفالت شد

۵۶ هزار مترمربع از معابر روستایی سمنان و سرخه آسفالت شد

سمنان- مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان از آسفالت ۵۶ هزار مترمربع از معابر روستایی سمنان و سرخه طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: این طرح‌ها با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال اجرا شد.

حمیدرضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اقدامات بنیاد مسکن استان سمنان در حوزه بهسازی معابر روستایی اظهار کرد: اجرای طرح‌های بهسازی و اصلاح معابر روستایی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بنیاد مسکن برای توسعه زیرساخت‌های روستاها و ایجاد محیط مناسب برای زندگی و فعالیت روستاییان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: طی دو سال اخیر بیش از ۵۶ هزار مترمربع از معابر خاکی روستاهای شهرستان‌های سمنان و سرخه تحت عملیات بهسازی، اصلاح و آسفالت قرار گرفته و این اقدامات با هدف بهبود وضعیت عبور و مرور، افزایش ایمنی تردد و ارتقای سیمای روستاها انجام شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان با بیان اینکه بهسازی معابر روستایی نقش مهمی در توسعه متوازن مناطق روستایی دارد، توضیح داد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر تسهیل تردد ساکنان، زمینه ارتقای کیفیت خدمات عمومی و بهبود زیرساخت‌های عمرانی روستاها را فراهم می‌کند.

همتی یادآور شد: عملیات اجرایی آسفالت معابر روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات قیر، استانی و ملی و همچنین با مشارکت دهیاری‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به روستاهای بهره‌مند از این طرح‌ها بیان کرد: در شهرستان سرخه، روستاهای افتر، لاسجرد، اسدآباد، اروانه و مؤمن‌آباد و در شهرستان سمنان نیز روستاهای دلازیان، آبخوری و دوزهیر از اجرای طرح‌های بهسازی و آسفالت معابر روستایی بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان تصریح کرد: اجرای طرح‌های عمرانی در روستاها با توجه به نیازهای هر منطقه و در چارچوب اعتبارات پیش‌بینی‌شده دنبال می‌شود و می‌کوشیم استفاده از ظرفیت اعتبارات ملی و استانی و مشارکت دهیاری‌ها، روند توسعه زیرساخت‌های روستایی را با سرعت بیشتری دنبال کنیم.

همتی خاطرنشان کرد: بهسازی معابر، اجرای طرح‌های هادی، توسعه زیرساخت‌های عمرانی و ارتقای کیفیت کالبدی روستاها از جمله اقداماتی است که بنیاد مسکن با هدف ایجاد بستر مناسب برای ماندگاری جمعیت و افزایش رفاه روستاییان در دستور کار دارد.

وی همچنین بر اهمیت مشارکت دهیاری‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی روستایی تأکید کرد و افزود: همکاری و مشارکت مدیریت‌های محلی در اجرای پروژه‌ها می‌تواند موجب تسریع در روند اجرای طرح‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود برای آبادانی روستاها شود.

کد مطلب 6911061

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