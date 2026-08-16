سعید دزفولی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش تلفات آبزیان و آلودگی رودخانه قره‌سو در حوزه استحفاظی شهرستان روانسر، کارشناسان محیط زیست بررسی‌ها و پایش‌های لازم را در این محدوده انجام دادند.

وی افزود: طی بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده و پایش رودخانه قره‌سو در محدوده شهرستان روانسر، ایجاد آلودگی در رودخانه محرز و مشخص شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد ظاهراً ایجاد این آلایندگی به یکی از صنایع شهرستان روانسر مرتبط است، با این حال بررسی‌های تخصصی برای شناسایی دقیق منشأ، میزان و آثار آلودگی همچنان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: نمونه‌برداری‌های لازم از آب رودخانه توسط کارشناسان محیط زیست انجام شده و نتایج آزمایش‌ها و بررسی‌های کارشناسی، مبنای تصمیم‌گیری و اقدامات بعدی در این زمینه خواهد بود.

دزفولی‌نژاد با تأکید بر پیگیری جدی موضوع تلفات آبزیان و آلودگی قره‌سو گفت: در صورت احراز و اثبات تخلف، اقدامات قانونی لازم برای برخورد با عامل یا عاملان ایجاد آلایندگی انجام خواهد شد.

وی حفظ کیفیت منابع آبی و جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به رودخانه‌ها و سایر منابع آبی را از اولویت‌های محیط زیست استان دانست و تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه آلایندگی، برخورد قانونی لازم با عامل یا عاملان موضوع انجام خواهد شد.