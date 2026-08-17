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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷

دزفولی نژاد: با عامل آلودگی رودخانه قره‌سو برخورد قانونی می‌شود

دزفولی نژاد: با عامل آلودگی رودخانه قره‌سو برخورد قانونی می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل محیط زیست کرمانشاه از نمونه‌برداری و پایش ۱۲ کیلومتر از رودخانه قره‌سو پس از ورود پساب تصفیه‌نشده خبر داد.

سعید دزفولی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش ورود پساب تصفیه‌نشده به رودخانه قره‌سو اظهار کرد: این گزارش روز پنجشنبه ۲۲ مردادماه به اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه ارسال شد.

وی افزود: کارشناسان اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در همان روز و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند و از پساب ورودی به رودخانه و همچنین آب رودخانه نمونه‌برداری کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: همکاران محیط زیست در طول حدود ۱۲ کیلومتر از مسیر رودخانه قره‌سو را مورد پایش قرار داده و با ایستگاه‌بندی مسیر، نمونه‌برداری‌های لازم را انجام داده‌اند.

دزفولی‌نژاد ادامه داد: در حال حاضر بررسی موضوع و آزمایش نمونه‌های برداشت‌شده در حال انجام است و پس از تکمیل آزمایش‌ها و بررسی‌های کارشناسی، با مسبب یا مسببان این اتفاق مطابق مقررات جاری برخورد قانونی خواهد شد.

وی با تأکید بر جدیت محیط زیست در برخورد با عوامل آلاینده گفت: به مردم و دوستداران محیط زیست استان اطمینان می‌دهیم که با افرادی که اقدام به آلوده کردن محیط زیست کنند، بر اساس قانون و مقررات برخورد خواهیم کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از مردم خواست در حفاظت از محیط زیست مشارکت داشته باشند و افزود: بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است و همه باید در صیانت از محیط زیست کوشا باشیم.

دزفولی‌نژاد خاطرنشان کرد: شعار ما این است که «هر شهروند باید یک محیط‌بان باشد» و همکاری مردم و گزارش موارد تخلف می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی و برخورد با متخلفان مؤثر باشد.

کد مطلب 6919468

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