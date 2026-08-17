سعید دزفولی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش ورود پساب تصفیه‌نشده به رودخانه قره‌سو اظهار کرد: این گزارش روز پنجشنبه ۲۲ مردادماه به اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه ارسال شد.

وی افزود: کارشناسان اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در همان روز و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند و از پساب ورودی به رودخانه و همچنین آب رودخانه نمونه‌برداری کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: همکاران محیط زیست در طول حدود ۱۲ کیلومتر از مسیر رودخانه قره‌سو را مورد پایش قرار داده و با ایستگاه‌بندی مسیر، نمونه‌برداری‌های لازم را انجام داده‌اند.

دزفولی‌نژاد ادامه داد: در حال حاضر بررسی موضوع و آزمایش نمونه‌های برداشت‌شده در حال انجام است و پس از تکمیل آزمایش‌ها و بررسی‌های کارشناسی، با مسبب یا مسببان این اتفاق مطابق مقررات جاری برخورد قانونی خواهد شد.

وی با تأکید بر جدیت محیط زیست در برخورد با عوامل آلاینده گفت: به مردم و دوستداران محیط زیست استان اطمینان می‌دهیم که با افرادی که اقدام به آلوده کردن محیط زیست کنند، بر اساس قانون و مقررات برخورد خواهیم کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از مردم خواست در حفاظت از محیط زیست مشارکت داشته باشند و افزود: بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است و همه باید در صیانت از محیط زیست کوشا باشیم.

دزفولی‌نژاد خاطرنشان کرد: شعار ما این است که «هر شهروند باید یک محیط‌بان باشد» و همکاری مردم و گزارش موارد تخلف می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی و برخورد با متخلفان مؤثر باشد.