شناسایی ۴۵۰ هزار خانوار جدید در سه دهک‌ پایین

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری، در نشست خبری گفت: در سال ۱۳۵۷، به فرمان امام راحل، معمار انقلاب، در شرایطی که تنها ۲۷ سال داشتم، کشور در شرایط بسیار بحرانی قرار داشت. کمیته انقلاب تشکیل شده بود، هنوز استقلال بهطور کامل شکل نگرفته بود، عناصر ساواک بهصورت مسلحانه فعالیت میکردند و صداوسیما نیز در آن شرایط قرار داشت. در چنین شرایطی، امام عزیزمان فرمان تأسیس کمیته امداد را صادر کردند.
وی اذعان کرد: میخواهم از این منظر عرض کنم که این دغدغه امام عزیزمان، دغدغهای قرآنی بود. کمیته امداد سه اساسنامه داشته است؛ نخستین اساسنامه، اساسنامهای با مشی اصلاحی و تکمیلی بود که در آذرماه سال ۱۳۸۰ به توشیح امام شهید عزیزمان رسید و آخرین اساسنامهای که اکنون حاکم است، در سال ۱۳۹۴ به توشیح مقام معظم رهبری رسید.
بختیاری اضافه کرد: پیش از اساسنامه سوم، کمیته امداد بهصورت شورای مرکزی و با حضور نماینده امام اداره میشد. پس از رحلت امام، نماینده ولیفقیه در این ساختار حضور داشت و مرحوم آقای عسگر اولادی نیز در شورای مرکزی، کمیته امداد را اداره میکرد. مسئول کمیته امداد نیز به عنوان سرپرست کمیته امضا میکرد.
وی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۴، شورای مرکزی کمیته امداد به هیئت امنا تبدیل شد و سرپرست کمیته امداد نیز به عنوان رئیس کمیته امداد فعالیت خود را ادامه داد. بنابراین، اکنون شاکله کمیته امداد از لحاظ ساختاری، در جایگاه نخست هیئت امنا را دارد که اعضای آن باید با حکم مقام معظم رهبری منصوب شوند و رئیس کمیته امداد نیز عضو هیئت امنا است. پس از آن، رئیس کمیته امداد و سایر بخشهای ساختاری کمیته امداد قرار دارند.
رئیس کمیته امداد ادامه داد: ۴۴ سال، سالهایی پرحادثه بود. ما جنگ تحمیلی دوم و جنگ تحمیلی سوم را داشتیم و همچنین فتنه و شبهکودتای دیماه را تجربه کردیم که همه شما بیش از من در صحنههای باشکوه حضور مردم حضور داشتید. ملت بصیر، مقاوم و ایثارگر ما در این میدانها و معابر و مساجد حقیقتاً حضور باشکوهی داشتند.
بختیاری اظهار کرد: اکنون نیز ۱۷۰ روز است که مردم در فضای عمومی کشور حضور دارند و پشتوانه عظیم نیروهای قدرتمند مسلح ایران مقتدر هستند. واقعاً وظیفه داریم نسبت به ملت عزیزمان این مطلب را عرض کنیم که مردم ما ۱۷۰ شب است که در میدانها، روستاها، شهرها و بخشها حضور دارند. شما بهتر از من، به دلیل حضور فعال در این میدانها، این موضوع را مشاهده میکنید و اطلاعرسانی شما رسانهها و خبرگزاریها در این زمینه بسیار تعیینکننده است.
وی بیان کرد: انتخاب رهبر عزیزمان در شرایطی صورت گرفت که جنگ نظامی سوم در جریان بود و همه شاهد بودید که نیروهای مسلح قدرتمند ما مقتدرانه مقاومت میکردند، دفاع جانانه داشتند و دشمن را سر جای خود نشاندند. نمیخواهم در این قسمت زیاد وارد جزئیات شوم، اما میخواهم عرض کنم که در آن شرایط سخت، در دو یا سه نوبت که خبرگان تشکیل جلسه دادند، هر دو یا سه محل مورد بمباران قرار گرفت، اما در همان شرایط سخت، الحمدلله خبرگان موفق شدند جانشین رهبر شهید ما را انتخاب کنند.
بختیاری افزود: بیعتی که مردم با رهبر عزیزمان در آن شرایط سخت جنگ، بمبارانها، تهدیدات دشمن، تهدیدات آمریکا و تهدیدات رژیم صهیونیستی انجام دادند، نشان داد که مردم چگونه در میدان حضور پیدا کردند و با رهبری بیعت کردند؛ بهگونهای که دنیا متعجب بود که چه اتفاقی در ایران افتاده است. واقعاً یکی از شواهد مبعوث شدن ملت ما، همین حضور مردم در صحنه انقلاب برای بیعت با رهبر عزیزمان است. در آن بیعتهای پرشور و شبهای احیا، در حقیقت پایبندی به آرمانهای انقلاب و آرمانهای شهدای عزیزمان در دستور کار بود.
وی در ادامه گفت: کمیته امداد به عنوان دیدهبانی هوشمند در نظام خدمت، الهامبخش در عرصه حاکمیت دینی و حل مسئله بسیار مهم محرومیت، نقش میدانی و اساسی دارد. کمیته امداد در نخستین ساعات جنگ تحمیلی و در ماه رمضان وارد میدان شد و در سراسر کشور واقعاً تعطیلی نداشتیم. همانطور که همه شما شاهد بودید، کشور به دلیل شهادت امام شهید ما و وقایع اتفاقافتاده در شرایط خاصی قرار داشت، اما ما اجازه ندادیم هیچ خدمتی تعطیل شود.
وی اضافه کرد: در راستای فرمان مقام معظم رهبری، که همه شما در جریان آن هستید و برخی از پیامها و راهنماییهای ایشان را به یاد دارید، دستور تشکیل قرارگاه ملی مردمی حمایتی ـ اجتماعی را اعلام و این قرارگاه را راهاندازی کردیم.
بختیاری در رابطه با رویکرد قرارگاه عنوان کرد: رویکرد قرارگاه، بسیج تشکلها، سازماندهی نیروهای مردمی، تقویت همبستگی اجتماعی، حمایت فوری از نیازمندان خسارتدیده از جنگ و جبران خسارات مالی و معیشتی بود و این اقدامات با همافزایی خیرین، مراکز، نیروهای کاری، گروههای جهادی و مجموعههای امدادی در سطح ملی، استانی و شهرستانی انجام شد.
وی اضافه کرد: راهبرد دیگر ما، تغییر رویکرد از «تقاضامحوری» به «نیازمحوری و توانمندسازی» بود. در گذشته به این صورت عمل میکردیم که فردی که میخواست تحت پوشش کمیته امداد قرار بگیرد، باید تقاضا میکرد. در سراسر کشور افراد مراجعه میکردند و میگفتند میخواهم تحت پوشش قرار بگیرم. اما اگر فردی تقاضا نمیکرد، چه اتفاقی میافتاد؟
بختیاری ادامه داد: در این شرایط، نمایندگان مردم افراد را معرفی میکردند، رسانهها نیز افراد نیازمند را معرفی میکردند. بسیاری از شما خبرنگاران نیز مطالبی را در محیطهای مختلف به ما منعکس میکردید که بسیار مؤثر بود؛ اما به کمیتههای امداد سراسر کشور اعلام کردیم که این شیوه درست نیست. ما باید حرمت و کرامت این عزیزان را حفظ کنیم.
وی توضیح داد: انقلاب بدون عدالت معنای خود را از دست میدهد. فقیر بودن جرم نیست، اما فقیر نگه داشتن مردم خیانت است. در همین راستا، مهمترین مسئله نظام اسلامی، تلاش برای رفع محرومیت و حمایت از طبقات مستضعف است. اگر بخواهیم مکتب امامین انقلاب را در یک جمله خلاصه کنیم، خدمت به مستضعفان ستون خیمه انقلاب است.
بختیاری متذکر شد: انقلاب اسلامی برای بازگرداندن کرامت انسانی شکل گرفته است. تأکید من بر کرامت انسانی نیز در همین راستا بود. با دوستان متخصص و همکاران نشستیم و گفتیم معنا ندارد فردی برای دریافت کمک، خود را در معرض درخواست از تمام شبکه مددکاری قرار دهد.
رئیس کمیته امداد اظهار داشت: ما در سراسر کشور شبکه مددکاری داریم و الحمدلله توانستیم این تغییر راهبردی را انجام دهیم. از این پس، نیازمندیابی و شناسایی نیازمندان، خود یک مأموریت است. در اساسنامه سوم که پیشتر به آن اشاره کردم و در سال ۱۳۹۴ به توشیح و ابلاغ رسید، یکی از مأموریتهای کمیته امداد، شناسایی نیازمندان است.
وی اذعان کرد: یکی دیگر از راهبردهای ماست که امام شهید از بنده به عنوان خادم، بر آن تأکید داشتند: توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات. عین عبارت امام شهید این بود که «توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات، با رعایت حرمت و تکریم خدمتگیرندگان، در صدر برنامههای امداد باشد.» اکنون تمام جهتگیری کمیته امداد بر توانمندسازی و توجه توأمان به تمام سطوح خدمت به محرومان است؛ اعم از نیازهای فوری و اضطراری، ارائه خدمات پایه و توانمندسازی.
بختیاری بیان کرد: خدمات پایه در کمیته امداد شامل مسکن، آموزش، سلامت و معیشت است که با رعایت همان اصل عدالت که در ابتدا توضیح دادم، ارائه میشود. توانمندسازی، اشتغال با درآمد پایدار، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز از دیگر مأموریتهای کمیته امداد است.
وی تاکید داشت: اقدامات پیشگیرانه نیز در دستور کار قرار دارد؛ چراکه متغیرهای اقتصادی میتوانند فقر تولید کنند. بنابراین، کمیته امداد در حوزه متغیرهای اقتصادی نیز میتواند نقش داشته باشد. برای نمونه، اگر از وزارت جهاد کشاورزی سؤال کنید، قطعاً به شما خواهند گفت که همین دو هفته پیش معاون وزیر جهاد کشاورزی، آقای دکتر زحمتکش، به کمیته امداد آمدند و فرمودند: «من فقط آمدهام از کمیته امداد تشکر کنم.»
بختیاری افزود: بیش از ۱۰ درصد پیله ابریشم کشور توسط کمیته امداد تولید میشود؛ در استان گیلان، استان گلستان، استان خراسان شمالی و بخشی از استان خراسان رضوی، از جمله در بخش باج و شهرستان تربتحیدریه، در این حوزه فعالیت داریم. همچنین در رابطه با تولید پروتئین نیز در این بخشها به صورت جدی ورود پیدا کردهایم تا کمیته امداد بتواند در این زمینه نقش داشته باشد و همچنین بحث اشتغال نیز از دیگر محورهای فعالیت ماست.
وی اظهار کرد: استقرار سکوی هوشمند از طریق لایههای دادهای و هوش مصنوعی، حکمرانی دادهمحور و اقتصاد دیجیتال نیز در دستور کار قرار گرفته است. ما در این بخش از کارشناسان بیرونی و کارشناسان داخلی استفاده کردیم و الحمدلله به نتایج خوبی رسیدیم. سند اقتصاد دیجیتال را در سه جلسه در هیئت امنا مطرح و تصویب کردیم و آن را به دفتر امام شهید فرستادیم. در آن زمان، امام در قید حیات بودند و به شهادت نرسیده بودند.
وی در رابطه با اقتصاد دیجیتال توضیح داد: اقتصاد دیجیتال برای تغییر اقتصاد و ارتقای رفاه مددجویان جامعه امداد است و به صورت کتبی نیز به ما اعلام کردند که در این زمینه اقدام کنیم. در این قسمت نیز توفیقات خوبی داشتیم که اگر سؤالی باشد، در خدمت شما خواهم بود. تحول در نظام احسان و نیکوکاری امداد و مردمیسازی، از دیگر محورهای فعالیت ماست تا زمینه حضور گستردهتر مردم و نیکوکاران فراهم شود.
بختیاری اظهار داشت: آخرین وضعیت کمیته امداد که به من اعلام شده، مربوط به روز گذشته است. از ابتدای امسال تا روز گذشته، ۲۱ میلیارد و ۴۴ میلیون تومان کمک نقدی مردم به طرح اکرام کمیته امداد پرداخت شده است. در طرح اکرام، مردم میتوانند از طریق سامانه «ekram.emdad.ir» وارد شوند و یک یتیم را انتخاب و از او حمایت کنند.
بختیاری افزود: از ابتدای امسال تا روز گذشته، مردم این میزان کمک نقدی پرداخت کردهاند که در مقایسه با حدود چهار ماه نخست سال گذشته، نزدیک به ۴۷ درصد رشد داشته است. در اینجا که در محضر شما اصحاب رسانه و مطبوعات هستم، واقعاً زبانم قاصر است از اینکه درباره این مردم عزیز و خیرین بزرگواری که با وجود شرایط اقتصادی، تورم و جنگهای تحمیلی همچنان در صحنه هستند، سخن بگویم.
وی خاطر نشان کرد: نکته بعدی، طرحهای مهم حوزه فرهنگی است. «جشنواره باران»، «طرح ملی پروژههایی» که واقعاً حوزه فرهنگی ما را متحول کرده، «طرح زندگی در پیش داریم» و «طرح نوید زندگی» از جمله طرحهای مؤثر در این حوزه هستند که سایر موارد را نیز در صورت طرح سؤال، خدمت دوستان عرض خواهم کرد.
بختیاری گفت: اگر همین الان #۱۲* را بگیرید و وارد شوید، میبینید که در حوزه هوشمندسازی کمکهای مردمی و استفاده از فناوری، اتفاقات خوبی افتاده است. ما در آینده تلاش میکنیم که پول بیشتری در اختیار مردم قرار نگیرد و کارها با استفاده از ظرفیتهای موجود و فناوری انجام شود. انصافاً در همین مدت نیز کارهای بزرگی انجام گرفته است.
وی گفت: ۵۴.۵ درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، سرپرست زن دارند. ما خانوادههایی داریم که طرح اشتغال آنها را تصویب کردهایم، به بانک معرفی شدهاند و بانک نیز طرح را تأیید کرده و اعلام کرده است که برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان وام مراجعه کنند، اما وقتی این افراد برای دریافت تسهیلات مراجعه میکنند، بانک از آنها ضامن میخواهد و آنها اعلام میکنند که ضامن ندارند. حتی در مواردی که فرد برای تأمین ضامن به دنبال شخص دیگری میرود، با مشکل مواجه میشود.
وی افزود: به همین دلیل، این موضوع برای ما بسیار ناراحتکننده بود و پیشنهاد راهاندازی «صندوق تضمین اشتغال» مطرح شد. الحمدلله این طرح در مجلس مطرح و در سال ۱۴۰۲ تصویب شد و در سال ۱۴۰۳ اساسنامه آن را تنظیم و تصویب کردیم و دفتر مقام معظم رهبری نیز آن را تأیید کرد. در عین حال، برای اینکه بانکها نیز همکاری لازم را داشته باشند، موضوع را به دولت بردیم و پیگیری کردیم.
بختیاری ادامه داد: اگر یک زن برای ایجاد اشتغال تسهیلات دریافت کند و بگوید ضامن ندارم، نباید به دلیل نداشتن ضامن از دریافت وام محروم شود. ما سال گذشته ۲ هزار و ۷۴۴ مورد ضمانت انجام دادیم و این تعداد طبیعتاً در حال افزایش است. عملاً وارد مرحله اجرا شدهایم و با حدود ۱۰ مورد آغاز کردیم. همچنین صندوق قرضالحسنه امداد ولایت در تمام شعب و واحدهای خود در سراسر کشور در این زمینه همکاری میکند.
وی افزود: در حال حاضر، یکی از اقدامات بزرگ ما در حوزه نیروگاههای خورشیدی است که بانک تجارت نیز در این زمینه همکاری کرده و در این بخش هم تعداد قابل توجهی از تسهیلات از طریق صندوق تضمین اشتغال ضمانت شده است. بر این اساس، مددجویی که میگوید به دلیل نداشتن ضامن نتوانسته از وام استفاده کند، نباید داشته باشیم.
بختیاری گفت: اگرچه شاید این موضوع جایگاهش در جمع اصحاب رسانه نباشد، اما به دلیل مشکلاتی که داشتیم، سال گذشته ابلاغ تسهیلات اشتغال در آبانماه انجام شد و برای ما، بهزیستی و سایر دستگاهها نیز شرایط به همین شکل بود. با این حال، در همان چهار ماهی که تا پایان سال باقی مانده بود، اگر بانکها همراهی نمیکردند، نمیتوانستیم ۷۱ درصد از اعتبارات را جذب کنیم. ۷۱ درصد از اعتبارات را جذب کردیم و بنابراین همراهی بانکها، مجلس و دولت در این زمینه قابل تقدیر است.
وی افزود: از نظر ضوابط و مقررات، در بودجه، تا پایان فروردینماه بانک مرکزی باید میزان تسهیلات بانکهای عامل را اعلام کند و بانکهای عامل نیز باید سهم استانها را اعلام کنند. ما همهساله از نیمه دوم اردیبهشت یا نیمه اول خردادماه پرداخت تسهیلات را آغاز میکردیم، اما سال گذشته هم برای کمیته امداد و هم برای بهزیستی و سایر دستگاهها این روند با تأخیر مواجه شد.
کمکهای مردمی؛ محور تأمین منابع برای ساخت مسکن و تأمین جهیزیه مددجویان
بختیاری گفت: از این ۹۸ هزار و ۵۰۰ خانهای که ساخته شد، ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دولت در بودجههای این چهار سال به ما داده است، ۲۰ هزار میلیارد تومان بنیاد مسکن وام قرضالحسنه داده و ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز کمکهای مردم و نهادها بوده است.
وی افزود: ببینید، کمکهای مردم سؤال عزیزمان بود؛ یعنی ما الان به خیریهها میگوییم شما چقدر بیاورید و ما هم به این صورت توانستیم با کمک دولت، ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طی چهار سال دریافت کنیم و ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز مردم و خیرین کمک کردند و نهادها همافزایی کردند. این خیلی روش خوبی است.
بختیاری ادامه داد: مثلاً من اینجا کمک به ازدواج را عرض میکنم. در سال ۱۴۰۴ برای ۱۹ هزار و ۸۲۳ نفر از دختران عزیز ما جهیزیه در نظر گرفتیم که مبلغ آن یک هزار و ۷۴۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان شده است. این مربوط به کل سال ۱۴۰۴ است.
وی گفت: در پنج ماهه اول امسال، هنوز پنج ماه کامل نشده، ۲۵ هزار و ۵۷۳ مورد جهیزیه دادیم که هزینه آن دو هزار و ۳۹۲ میلیارد تومان شده است. افزایش قیمتها نیز در اینجا مؤثر بوده است.
بختیاری تأکید کرد: باز هم در اینجا نقش کمکهای مردمی بسیار تعیینکننده است. درباره لوازم خانگی و لوازم زندگی نیز ما در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۳۰ هزار و ۶۴۰ مورد اقلام و لوازم زندگی ارائه کردیم که این موضوع نیز ۱۴۷ میلیارد تومان هزینه داشته است.
وی افزود: در اینجا هم کمکهای دولت و کمکهای مردم باعث میشود فعالیت کنیم و انصافاً کارهای بزرگی در حال انجام است.
تدوین برنامه کمیته امداد برای حمایت از محرومان در صورت تداوم جنگ
بختیاری در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ازسرگیری جنگ و برنامه کمیته امداد برای حمایت فوری از مناطق محروم گفت: حدود دو ماه قبل، رهبر عزیزمان دستوری صادر کردند که کمیته امداد، بنیاد رضوی و بنیاد مسکن در این موضوع مطرح شدند.
وی ادامه داد: نکته اول این بود که کمکهایی که در جنگ ۱۲ روزه انجام گرفته بود، بهصورت کتبی محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم شد و ایشان دستور بررسی و صحتسنجی این آمارها را دادند. الحمدلله این صحتسنجی انجام گرفت و همین دیروز نیز در این زمینه جلسه داشتیم و الحمدلله رضایتمندی وجود داشت و اعلام کردند که آمارهای ارائهشده از سوی نهادها درست بوده است.
بختیاری افزود: نکته دوم این بود که رهبر معظم انقلاب در آن دستور فرمودند آیا این کمکهایی که این نهادها در جنگ ۱۲ روزه انجام دادهاند، تمام توانایی و ظرفیت این نهادها بوده یا امکانات و ظرفیتهای دیگری نیز وجود دارد که میتوان از آنها استفاده کرد. در این زمینه نیز جمعبندی انجام شد و مشخص شد که این ظرفیتها تمام توان نهادها نبوده و امکانات و ظرفیتهای دیگری نیز در این حوزه وجود دارد.
وی گفت: نکته سوم که دقیقاً پاسخ به سؤال شماست، این بود که اگر جنگ ادامه پیدا کند، آیا این نهادها برای آن برنامه دارند یا خیر. در این قسمت نیز جمعبندی در حال انجام است.
بختیاری ادامه داد: ما برنامه داریم؛ بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و بنیاد مسکن نیز برنامه دارند و جمعبندی نهایی در حال انجام است. برنامههایمان را تدوین کردهایم و در حال نهایی کردن آنها هستیم تا انشاءالله بعد از نهایی شدن، اطلاعرسانی کنیم.
وی تأکید کرد: اصل قضیه این است که دستور رهبر عزیزمان بوده که برای این موضوع آمادگی داشته باشیم و در صورت ادامه پیدا کردن جنگ، برنامه مشخص و آمادگی لازم را داشته باشیم.
کاهش فرانشیز درمان مددجویان و حمایت از بیماران صعبالعلاج
بختیاری درباره حمایت از بیماران صعبالعلاج نیز گفت: در دولت شهید آیتالله رئیسی، بستری در بیمارستانهای دولتی برای این افراد رایگان شد و الحمدلله آقای دکتر پزشکیان بزرگوار نیز این موضوع را تأیید کردند. اکنون در این بخش، فرانشیز درمان به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و ۸۵ درصد آن رایگان شده است.
وی افزود: در بحث بیمه سلامت نیز اکنون تمام مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، بر اساس آنچه در زمان آیتالله رئیسی مطرح شد، تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار گرفتهاند که این موضوع در دولت چهاردهم نیز مورد تأیید قرار گرفت. خود این موضوع کمک بزرگی به جامعه هدف کرده است.
بختیاری ادامه داد: البته من اینجا عرض کنم که ما برای بیماران صعبالعلاج، بعضی بیماریهایی که هزینههای بالایی دارند، حدود ۱۲۲ هزار و ۶۹۶ بیمار صعبالعلاج داریم و با کمک مردم در حال درمان آنها هستیم.
وی گفت: کمکهای دولت و کمکهایی که در بحث بیمه سلامت به ما شده، بسیار مؤثر است، اما واقعاً کفایت امر نمیکند. ما اکنون گروههای جهادی را به استانها اعزام میکنیم؛ چه در رابطه با چشمپزشکی و چه در رابطه با دندانپزشکی.
بختیاری افزود: هم استاندار محترم، هم فرماندار و هم نمایندگان از ما تقاضا کردهاند که این گروههای جهادی را فعالتر و بیشتر اعزام کنیم، چراکه مناطق محروم بسیاری وجود دارد که اگر این گروههای جهادی نباشند، مردم این مناطق از خدمات مورد نیاز برخوردار نمیشوند.
راهاندازی سامانه «سها» برای شناسایی و ارائه خدمات به نیازمندان
بختیاری درباره سامانه «سها» و توسعه خدمات غیرحضوری کمیته امداد گفت: ما در سال ۱۴۰۰ تقریباً یک سال و نیم با متخصصان کار کردیم و بعد از آن آمدیم و کل سیستم و ابزار سامانه کمیته امداد را اساسی کردیم و سامانه «سها» را با حضور آیتالله رئیسی رونمایی کردیم.
وی افزود: اگر همه عزیزان بتوانند از سامانه «سها» در کشور استفاده کنند، دیگر لازم نیست به کمیته امداد مراجعه کنند. وارد سامانه «سها» میشوند، مشخصات خودشان از جمله کد ملی، کد پستی و شماره تلفن همراه را وارد میکنند و اعلام میکنند که میخواهند تحت پوشش کمیته امداد قرار بگیرند.
بختیاری ادامه داد: فرد در سامانه مشخص میکند که چه نیازی دارد؛ برای مثال اعلام میکند که تحت پوشش کمیته امداد نیست یا درخواست دریافت یخچال و سایر نیازهای خود را دارد. این سامانه باعث شد واقعاً یک پالایش خیلی خوبی از آمارهای کمیته امداد انجام شود.
وی گفت: نکته دوم این است که ما اکنون با ۷۰ دستگاه بهصورت وبسرویس ارتباط داریم. برای مثال، قبل از سال ۱۴۰۰ اگر فردی تحت پوشش کمیته امداد فوت میکرد، ممکن بود هفت یا هشت ماه زمان ببرد تا این موضوع مشخص شود؛ در حالی که فرد فوت کرده بود.
بختیاری افزود: اما اکنون که بهصورت وبسرویس با سازمان ثبت احوال ارتباط داریم، به محض اینکه شناسنامه فرد باطل شود، کمیته امداد متوجه میشود و فرد فوتشده را از چرخه دریافت خدمات خارج میکند.
رتبه دوم کمیته امداد در حوزه فناوری میان دستگاههای کشور
بختیاری در ادامه با اشاره به ارزیابی عملکرد فناوری کمیته امداد گفت: بر اساس کاری که سال به سال انجام دادهایم، سال قبل سه نوبت از وزارت ارتباطات آمدند و دستگاه ما را بررسی کردند و میزان موفقیت ما را مورد ارزیابی قرار دادند.
وی افزود: در بین ۱۶۶ دستگاه، رسماً اعلام کردند که کمیته امداد به لحاظ فناوری رتبه دوم کشور را کسب کرده است.
بختیاری تأکید کرد: بنابراین از نظر توفیقات فناوری و اقداماتی که در این حوزه انجام شده است، دستاوردهای خوبی داشتهایم.
افزایش ۵۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد
بختیاری گفت: با کمک مجلس شورای اسلامی و همراهی دولت، در بودجه سال ۱۴۰۵، ۵۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد اضافه شد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز مستمری مددجویان افزایش پیدا کرده بود و امسال هر نفر دو میلیون تومان مستمری دریافت میکند. همچنین برای خانوارهای دو نفره، مستمری به ۲ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان، برای خانوارهای سه نفره به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و برای خانوارهای چهار نفره به ۵ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسیده است.
بختیاری ادامه داد: برنامهای که انجام گرفته، پرداخت یارانه به ازای هر نفر به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین اگر خانواری چند نفره باشد، به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان پرداخت میشود و در خانوار پنجنفره این رقم به ۲ میلیون تومان میرسد.
وی تصریح کرد: مستمری، تنها حمایت کمیته امداد نیست و ما خدمات دیگری نیز داریم که از جمله آنها میتوان به کمکهزینه اجاره و خدمات حوزه مسکن اشاره کرد.
نظارت بر فعالیت سمنهای دارای مجوز کمیته امداد
بختیاری در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار نظارت بر مجموعههای فعال در این حوزه گفت: اولاً ما آییننامه داریم و براساس آییننامه، سیستم نظارتی مشخصی نیز وجود دارد. در آییننامه ابلاغ کردهایم که این مجموعهها باید فقط در صندوق ولایت حساب باز کنند.
وی افزود: حتی اگر خدای ناکرده تخلفاتی صورت بگیرد، این اختیار را داریم که بتوانیم آن مجموعه را منحل کنیم. سمنهایی که از وزارت کشور مجوز میگیرند، برای انحلال تشریفات خاص خود را دارند و این فرآیند زمانبر است، اما در اینجا چنین شرایطی وجود ندارد؛ زیرا وقتی ما مجوز صادر میکنیم، آییننامه خودمان را نیز در اختیار آنها قرار میدهیم و اعلام میکنیم که باید براساس این آییننامه عمل کنند.
بختیاری گفت: انصافاً تاکنون خدمات بسیار ارزشمندی از سوی این مجموعهها داشتهایم و در همین بحث جنگ تحمیلی و موضوع پیکر مطهر امام شهید و مراکز کاری، انصافاً کارهای بزرگی انجام دادند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تعداد این مراکز اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۵۰۰ و خردهای مرکز کاری فعال داریم.
مهارتآموزی؛ مقدمه ایجاد اشتغال پایدار
بختیاری با اشاره به برنامههای کمیته امداد برای پایداری اشتغال گفت: ما یک بودجه برای پایداری اشتغال داریم. اگر درآمد با ثبات میخواهیم، اشتغال باید پایدار باشد و اشتغال پایدار نیز زمانی محقق میشود که فرد مهارتآموزی داشته باشد و این فرآیندها طی شود.
وی ادامه داد: البته حوادثی نیز اتفاق افتاده است. ما بودجهای داریم که براساس بررسیهای انجامشده، برای پایدار شدن اشتغال در شرایطی مانند سیل، زلزله یا جنگ، یا به صورت کمک بلاعوض پرداخت میشود یا تسهیلات در اختیار افراد قرار میگیرد.
بختیاری افزود: در بخش آموزش نیز به لطف خداوند، در رابطه با مهارتآموزی توفیقات خوبی داشتهایم. مؤسسه بنیاد حیات و شرکت ارزشآفرینان متولی این بخش هستند و برای مهارتآموزی از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی استفاده میکنند.
وی گفت: عددی که اگر آقای صفایی دارند، این است که در سال ۱۴۰۴ چه تعداد دوره مهارتی برگزار شده است؛ اما اعتقاد ما این است که مهارتآموزی میتواند زمینهساز بیش از ۵۰ درصد اشتغال باشد.
بختیاری ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، با وجود اینکه جنگ داشتیم، بیش از ۲۰۰ هزار نفر در دورههای مهارتی شرکت کردند و برای آنها گواهی مهارت صادر شد. بنابراین ما تسهیلات را به کسانی میدهیم که دوره مهارتی را گذرانده باشند. برای مثال، اگر فردی برای راهاندازی شغل خود به چرخ خیاطی نیاز داشته باشد و آن را نداشته باشد، این امکان وجود دارد که به صورت رایگان در اختیار او قرار گیرد.
ارائه مشاوره رایگان به مددجویان در ۳۱ استان
بختیاری با اشاره به خدمات مشاورهای کمیته امداد گفت: نکته بعدی در رابطه با مشاوره است. ما یک مؤسسه به نام «رز» داریم که انصافاً مجوزهای لازم را از سازمان نظام مشاورهای دریافت کرده است و در ۳۱ استان کلینیک رز برای ارائه مشاوره رایگان به مددجویان ما فعال است.
وی افزود: این مشاوره رایگان در ۱۰ استان، در بخش اشتغال نیز مشاور اشتغال دارد و این خدمات ارائه میشود. بنابراین در بحث مشاوره، امسال قراردادی با شرکت رز بستهایم که براساس آن ۴۵۰ هزار مشاوره فردی و جمعی باید انجام شود و این مشاورهها با کمک مشاوران و روانشناسان ارائه خواهد شد.
بختیاری ادامه داد: تا همین الان یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از دورههای امسال استفاده کردهاند و حدود ۵ هزار نفر نیز به مشاوره ارجاع شدهاند تا خدمات مشاورهای آنها انجام شود و این برنامه نیز انشاءالله توسعه پیدا خواهد کرد.
شناسایی ۴۵۰ هزار خانوار جدید در سه دهک پایین
در ادامه، بختیاری درباره شناسایی نیازمندان در جریان شرایط جنگی گفت: در جریان جنگ، علاوه بر اینکه نیازمندان شناسایی شدند، حدود ۴۵۰ هزار خانوار را شناسایی کردیم که در دهکهای یک، دو و سه قرار داشتند و دهک چهار در این گروه قرار نداشت.
وی افزود: ما خودمان این افراد را شناسایی کردیم. در شرایط جنگ نیز هیچ حادثه منفی نداشتیم و انصافاً باید عرض کنم یکی از اقشاری که در پایگاهها و میدانها حضور فعال دارند، همین عزیزانی هستند که مورد خدمت و حمایت ما قرار میگیرند.
بختیاری ادامه داد: امسال نیز ۴۸ هزار و ۷۲۷ خانوار جدید تحت پوشش قرار گرفتند که در دهکهای یک و دو هستند.
mahya: بختیاری گفت: باید برای پویشها حداکثر استفاده را از ظرفیت خبرگزاریها و رسانهها داشته باشیم. از عزیزانی که در اینجا حضور پیدا کردند و واقعاً قدم روی چشم ما گذاشتند و دعوت ما را پذیرفتند، تشکر میکنم و امیدوارم در اجرای پویشها از ظرفیت رسانهها استفاده شود.
وی افزود: خبرگزاریها از همراهان بسیار خوب ما هستند و هم در زمینه پیشنهادها و هم در جلسات مختلف، تعامل و همکاری خوبی با آنها داریم.
چالشهای مالی صندوقهای بازنشستگی
بختیاری در ادامه درباره وضعیت بازنشستگان گفت: عمدتاً در چند صندوق بزرگ کشور، صندوقها خاصیت اصلی خودشان را از دست دادهاند و با چالشهای مالی و بحران مواجه هستند.
وی افزود: اکنون ۶۰ درصد از بازنشستههای ما حداقلبگیر هستند و عمدتاً حقوقهای بسیار پایینی دریافت میکنند؛ بهگونهای که برخی از آنها حدود شش یا هفت میلیون تومان حقوق میگیرند. حتی افرادی هستند که ۱۰ سال سابقه کار دارند و با حداقل حقوق بازنشسته شدهاند.
بختیاری ادامه داد: ما با کانونهای بازنشستگی گفتوگوهای زیادی داریم. این افراد واقعاً مستأصل هستند و از سوی دیگر، جایی هم ندارند که بتوانند از آنجا کمک بگیرند؛ حقوق مناسبی ندارند و بعضاً مستأجر هستند.
وی درباره امکان حمایت از بازنشستگان نیازمند خارج از پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت: این موضوع را میتوان در قالب سطحبندی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بررسی کرد. ما در زمینه سطحبندی با مشکلاتی مواجه بودیم و حتی مواردی داشتیم که افراد با ما تماس میگرفتند و میگفتند ما را از پوشش روستایی خارج نکنید؛ چراکه همین مستمری که دریافت میکنیم و خدمات دیگری که به ما ارائه میشود، برایمان اهمیت دارد.
بختیاری افزود: اکنون که افراد بازنشسته صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شدهاند، برخی خدمات آنها قطع میشود. ما در این زمینه جمعبندیهایی انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر درآمد فردی از یک سطح مشخص پایینتر باشد، امکان کمک به او وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: تلاش اصلی ما این است که سطحبندی را تغییر دهیم. در این زمینه تقریباً به زبانهای مختلف و از مسیرهای گوناگون تلاش کردیم و تا اندازهای نیز موفق بودیم که سطح برخورداری را افزایش دهیم. در کنار آن، از ظرفیت خیرین و کمکهای اجتماعی نیز استفاده میشود.
بختیاری گفت: در گذشته مسائل حادی در این زمینه داشتیم، اما اکنون موردی نداریم که حقوق فردی به دلیل این مسائل کاهش پیدا کرده باشد. امسال نیز افزایش حقوق به بازنشستگان تعلق گرفته و موضوع متناسبسازی حقوق نیز در تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر دنبال شده است.
حمایت از مددجویان دارای بیماریهای خاص
بختیاری درباره بیمه تکمیلی مددجویان نیز گفت: قبلاً بیمه پایه داشتیم که انتقال پیدا کرد و انجام شد، اما در خصوص هزینههای مازاد بر هزینههای انجامشده، شرایط خاصی وجود دارد و جبران هزینه را برای عزیزان انجام میدهیم.
وی افزود: برای بیماران خاص، تا ۱۰۰ درصد هزینههای مازاد را پرداخت میکنیم. بهعنوان مثال، برای بیماران زمینگیر و بیماران خاص که حدود ۱۶۰ هزار نفر هستند و در مجموع تحت پوشش این طرح قرار دارند، حمایتهایی انجام میشود.
بختیاری ادامه داد: سال گذشته در این زمینه حدود ۷۵۰ میلیارد تومان هزینه کردیم. همچنین در بحث فرانشیز، حدود ۶۹۳ میلیارد تومان جبران هزینه داشتیم و تلاش میکنیم در کنار خانوادهها باشیم تا در این زمینهها با مشکلی مواجه نشوند.
وام ازدواج به زوجین
بختیاری گفت: در زمینه ازدواج، وام و هزینه ازدواج را پرداخت میکنیم و اصل موضوع برای بانوان عزیز ماست. در حال حاضر ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۲۰ میلیون تومان وام قرضالحسنه پرداخت میکنیم.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود، در تلاش هستیم مبلغ وام قرضالحسنه را افزایش دهیم؛ البته این افزایش در حال حاضر اجرایی نشده است، اما تلاش ما این است که در نهایت ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۵۰ میلیون تومان وام قرضالحسنه برای ازدواج پرداخت کنیم.
ارائه خدمات به سالمندان تحت پوشش کمیته امداد
بختیاری درباره خدمات کمیته امداد به سالمندان نیز گفت: حدود ۲۹ درصد جامعه هدف ما را سالمندان تشکیل میدهند و تمام خدمات به این گروه نیز ارائه میشود.
وی افزود: در هفتههای پیشرو برنامههای ویژهای برای سالمندان داریم. یکی از خدمات خاص در این حوزه، انجام غربالگری بیماریهاست که متناسب با نیازهای این جامعه هدف انجام میشود.
بختیاری ادامه داد: امسال نیز از ابتدای سال، تفاهمنامههایی در این زمینه صورت گرفته و غربالگری بسیار خوبی در سطح کشور در حال انجام است.
وی گفت: تمام خدمات امداد برای افراد تحت پوشش، از جمله سالمندان، ارائه میشود و در این خصوص محدودیتی وجود ندارد.
بختیاری افزود: در حوزه مشاوره نیز شورای عالی سالمندان با ریاست معاون اول رئیسجمهور و دبیری سازمان بهزیستی فعالیت میکند و سالمندان در این برنامهها از اولویت برخوردار هستند. در این چارچوب، حمایتها و کمکهزینههایی نیز برای سالمندان در نظر گرفته میشود.
در ادامه هدایت سفری قائم مقام مدیر عامل بنیاد حیات، گفت: امروز کمیته امداد به عنوان یک نهاد خدمتگزار در نظام ولایی، حقیقتاً توانسته است با حفظ انسجام و ارتقای انسجام داخلی، در حوزه عزت و کرامت انسانهایی که به دلیل فقر و نداری خدشهای به عزت و کرامتشان وارد شده است، این عزت و کرامت را به آنان بازگرداند.
وی افزود: راهبرد اصلی کمیته امداد با محوریت ریاست کمیته امداد، توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات تعریف شده است. یعنی ما یک روزی به خانوادهها توان مالی میدادیم، اما امروز آن تواندهی به توانمندسازی تبدیل شده است. به عبارت درستتر، فقیرپروری به انسانپروری تبدیل شده است.
سفری ادامه داد: کمیته امداد در این رویکرد به جامعه هدف آموزش میدهد و مهارت میآموزد و به تعبیر گستردهتر، از «ماهی دادن» به «ماهیگیری» و حتی «پرورش ماهی» تغییر جهت داده است. امروز طرحهای اشتغال کمیته امداد در همه بخشها دنبال میشود تا هم بتواند اقتصاد خرد و کوچک خانواده را تقویت کند که از آن به عنوان اقتصاد مولکولی نیز یاد میکنیم و هم در کنار تقویت اقتصاد خرد خانواده، به اقتصاد کلان کشور کمک کند.
وی افزود: این در اصل راهبرد جدی و مطالبه ریاست محترم کمیته امداد از حوزه اشتغال است؛ یعنی بنیاد حیات بتواند به ناترازی برق کمک کند، به حوزه حملونقل کمک کند و به حوزه امنیت غذایی نیز کمک کند. برای مثال، پهپادهای کشاورزی که ما ارائه میکنیم میتوانند به حوزه امنیت غذایی کمک کنند و در عین حال اقتصاد خانواده را نیز تقویت کنند. بنابراین یک اتفاق برد-برد شکل میگیرد.
سفری گفت: یکی از مباحثی که امروز بهطور جدی دنبال میشود، موضوع نیروگاههای خورشیدی است. ما از سال ۱۳۹۴ نیروگاههای خورشیدی را در کمیته امداد آغاز کردیم و تا پیش از سال ۱۴۰۰، تقریباً نزدیک به ۳ هزار و کمتر از ۳ هزار نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی اجرا کرده بودیم. از سال ۱۴۰۰، آن مدلهای خطی تبدیل به مدلهای جهشی، فضایی و نمایی شد.
وی افزود: اکنون کمیته امداد تا پایان امسال ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را محقق خواهد کرد که عدد قابل توجهی است. ما نیروگاههای ۵ کیلوواتی را نیز داریم که کاملاً در راستای پدافند غیرعامل عمل میکنند و در پشتوانه منازل جامعه هدف قرار دارند و درآمد قابل توجهی نیز برای خانوادهها ایجاد میکنند.
سفری ادامه داد: همانطور که آقای بختیاری فرمودند، کمیته امداد ضمانت این افراد را انجام میدهد. در این طرح، خرید برق به مدت ۲۰ سال تضمین شده است و در واقع خود شرکت توزیع نیروی برق دولت، برق تولیدی را از ما خریداری میکند. همچنین جدیداً وارد حوزه بورس شدهایم و اگر بتوانیم در این حوزه نیز ورود پیدا کنیم، اعداد و ارقام ما بالاتر خواهد رفت.
وی افزود: همین الان، برق در برخی بخشها تا حدود ۱۴ هزار تومان خریداری میشود، در حالی که دولت برای این نیروگاههای حمایتی حدود ۷ هزار تومان به ازای هر کیلوواتساعت از ما خریداری میکند و درآمد قابل توجهی به خانوادهها تزریق میشود.
سفری گفت: در حال حاضر ۳۰۰ مگاوات نیز از ساتبا در حال خریداری داریم که تا یکی دو ماه آینده خریداری و به بهرهبرداری خواهد رسید. تا به امروز ۱۲۴ مگاوات نیروگاه ۵ کیلوواتی پشتیبانی و اجرایی شده و بیش از ۱۲ مگاوات نیز به صورت تجمیعی در سنوات گذشته اجرا شده است. در مجموع، تا یکی دو ماه آینده ۳۰۰ مگاوات خریداری و به بهرهبرداری میرسد و جمع کل نیروگاههای خورشیدی کمیته امداد تا پایان امسال، انشاءالله به ۵۰۰ مگاوات خواهد رسید.
وی افزود: این اقدام هم به اقتصاد خرد و خانواده کمک میکند و هم به ناترازی برق در سراسر کشور کمک خواهد کرد. اگر ۵۰۰ مگاوات را در ظرفیت ۵ کیلوواتی ضرب کنیم، تعداد قابل توجهی نیروگاه و خانواده در این طرح سهیم خواهند شد.
سفری ادامه داد: نسل جدید جامعه هدف نیز برای ما اهمیت زیادی دارد. اکنون که در خدمت شما هستیم، بیش از یک میلیون دانشآموز تحت پوشش کمیته امداد داریم و این موضوع قطعاً به خانوادههایی بازمیگردد که بهشدت تحت پوشش قرار گرفتهاند.
وی افزود: به همان میزان که ما افراد جدیدی را تحت پوشش قرار میدهیم، شاید به همان میزان یا حتی بیشتر، افرادی نیز داریم که خودکفا میشوند و به دلیل رسیدن به خودکفایی از پوشش خارج میشوند. همچنین افرادی داریم که به دلیل زندانی بودن تحت پوشش قرار گرفته بودند و پس از آزادی از زندان از پوشش خارج میشوند. برخی افراد نیز پروندههایی در مراجع قضایی داشتهاند که با استفاده از ظرفیت وکیل و پیگیریهای قضایی، پرونده آنها حل شده و از پوشش خارج میشوند.
سفری گفت: در عین حال، نسل جدیدی نیز داریم که به دلیل شرایط خانوادگی تحت پوشش قرار میگیرند. برای مثال، ممکن است فردی فوت کند و همسر و چهار فرزند او باقی بمانند. این خانوادهها باید شناسایی شوند و در قالب حمایتهای کمیته امداد قرار گیرند و ما این موضوع را دنبال میکنیم.
وی افزود: سال گذشته با کمک فرمانداران، نمایندگان، همکاران خودمان و دستگاههای امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات، بیش از ۴۳۵ هزار خانوار را شناسایی کردیم که در دهکهای یک، دو و سه قرار داشتند. بخشی قابل توجهی از افراد تحت پوشش نیز به دلیل تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی از پوشش خارج شدند.
سفری ادامه داد: در سالهای قبل، خروجی ما با ورودی تقریباً معادل یکدیگر بود، اما در سال ۱۴۰۲، با حضور آیتالله رئیسی، رئیسجمهور شهید، ۱۰۰ هزار خانواده را بررسی کردیم که تعداد خروجیها بیشتر از ورودیها بود.
وی درباره صندوقهای صدقات نیز گفت: در سال ۱۴۰۴ میتوانیم بگوییم که پس از دوران کرونا، صندوقهای صدقات خانگی دیگر مانند گذشته پاسخگو نبودند. اولاً در دوران کرونا مصلحت نبود همکاران و عزیزان ما برای جمعآوری صدقات درِ خانههای مردم را بزنند و شرایط سخت بود. به همین نسبت، طبق برنامه زمانی، صندوقهای خانگی جمعآوری میشوند و به سمت استفاده از فناوریهای جدید و صدقات هوشمند حرکت میکنیم.
سفری افزود: صندوقهای صدقات معابر عمومی نیز به همین نسبت و در جاهایی که ضرورت کمتری وجود دارد، جمعآوری خواهند شد، اما برنامهریزی ما این نیست که همه صندوقها را جمعآوری کنیم؛ چراکه اعتقاد مردم به صندوقهای صدقات همچنان وجود دارد. حتی خود من با چشم خودم دیدهام که مردم هنگام انداختن صدقه در صندوق، دستشان را میبوسند و این یک سنت بسیار زیباست.
وی گفت: بنابراین، در برنامه آینده کمیته امداد، هرچند اجرای این برنامه ممکن است زمانبر باشد، حرکت به سمت فعال کردن فناوری در جمعآوری صدقات و کمکهای مردمی برنامهریزی شده است؛ موضوعی که در عمل نیز وارد مرحله اجرا شده و در این زمینه بسیار موفق بودهایم.
ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در سال گذشته
سفری درباره آمار اشتغالزایی کمیته امداد در سال گذشته گفت: سال گذشته در مجموع ۱۳۰ هزار شغل در سطح کشور ایجاد شد. بیش از ۲۵ همت تعهدات داشتیم و هدفگذاری کرده بودیم که ۱۸۵ هزار شغل در سطح کشور ایجاد کنیم.
وی افزود: با توجه به شرایطی که سال گذشته در کشور حاکم بود، حتی خود ما پیشبینی نمیکردیم که ۱۳۰ هزار شغل محقق شود، اما به فضل خدا و با همکاری همه یاوران اشتغال، از جمله بانکها، و با پیگیری جهادی همکارانمان در سراسر کشور، ۱۳۰ هزار شغل محقق شد.
سفری ادامه داد: کمیته امداد جزو دستگاههای برتر در این حوزه بود و در آمارها نیز این موضوع مشخص است.
پایداری ۹۱ درصدی طرحهای اشتغال
سفری با تأکید بر اهمیت نظارت بر طرحهای اشتغال اظهار کرد: نکتهای که خیلی به آن توجه داریم و مورد تأکید مسئولان کمیته امداد نیز هست، این است که نظارت بر طرحها را بسیار جدی میگیریم.
وی گفت: هم از طریق برونسپاری که انجام دادهایم و شرکت ارزشآفرینان بر آن نظارت میکند، نظارت داریم، هم همکاران ما در داخل مجموعه نظارت میکنند و هم دستگاههای بیرونی بر طرحها نظارت دارند.
سفری افزود: پایداری طرحهای اشتغال خرد و خانگی بسیار دشوار است، بهویژه در شرایط تلاطمهای اقتصادی سال گذشته. از میان ۱۳۰ هزار شغلی که ایجاد کردیم، نمونههای تصادفی را کنترل میکنیم و امسال، از طریق گروههایی که انتخاب شدهاند، ۹۱ درصد این طرحها پایداری خود را نشان دادهاند.
وی ادامه داد: سال قبل نیز همین بررسیها نشان داد که حدود ۹۰ درصد طرحها پایدار بودهاند.
تحقق ۷۱ درصدی تسهیلات بانکی
سفری درباره میزان تسهیلات بانکی نیز گفت: سال گذشته ۲۵ همت تسهیلات تکلیفی داشتیم. علاوه بر آن، رقمی نیز از سوی استانداریها به ما اختصاص پیدا کرد، اما از رقم کلی، ۷۱ درصد برنامه بانکها تحقق پیدا کرد.
شناسایی بیش از ۲۲ هزار استعداد برتر در میان مددجویان کمیته امداد
جواد عبادی، قائممقام معاونت فرهنگی کمیته امداد، گفت: بیش از ۲۲ هزار نفر از مددجویان را در قالب طرح استعدادهای برتر شناسایی کردهایم که در سؤال عزیزمان از خبرگزاری ایکنا نیز به موضوع قرآنی اشاره شد، اما فعالیت ما فقط به حوزه قرآن محدود نمیشود و در موضوعات ورزشی، هنری و سایر رشتههای تخصصی نیز پایشی میان مددجویان انجام دادهایم.
وی افزود: این پایش هم در میان مددجویانی که از قبل تحت پوشش کمیته امداد بودهاند و هم در میان عزیزانی که به تازگی تحت پوشش قرار گرفتهاند، انجام شده است و براساس بررسیهای صورتگرفته، بیش از ۲۲ هزار نفر تحت عنوان استعداد برتر شناسایی شدهاند.
عبادی ادامه داد: این استعدادها در سامانه ثبت و ضبط شدهاند و اطلاعات آنها در اختیار مجموعه قرار دارد تا بتوانیم متناسب با حوزه استعداد و توانمندی هر فرد، حمایتهای لازم را دنبال کنیم.
برگزاری المپیادهای ورزشی مددجویان
قائممقام معاونت فرهنگی کمیته امداد با اشاره به برگزاری برنامههای ورزشی مددجویان اظهار کرد: همین الان در سمنان میزبان المپیاد ورزشی فوتسال بین پسران هستیم که اختتامیه آن امروز برگزار میشود و عزیزان در حال رقابت هستند.
وی گفت: همین امروز نیز دیدم که رقابت فینال و پایانی این مسابقات به صورت زنده از طریق آپارات پخش میشود و عزیزان ما با چه شور و هیجانی در این رقابتها حضور دارند و به رقابت میپردازند.
عبادی افزود: در حوزه ورزش بانوان نیز رشتههای فوتبال و والیبال در نظر گرفته شده است که اختتامیه آن نیز بهزودی در اصفهان برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: این برنامه در شهریورماه برگزار میشود و از عزیزان دعوت میکنیم که نمایندگان استانهای خود را به این برنامه اعزام کنند و بتوانند پوشش خبری آن همایش و مراسم را نیز انجام دهند.
برنامههای فرهنگی، قرآنی و تخصصی
قائممقام معاونت فرهنگی کمیته امداد تصریح کرد: در حوزه موضوعات فرهنگی و قرآنی برنامههای مختلفی داریم و در حوزه ورزش نیز برنامههای متعددی در حال اجراست.
عبادی خاطر نشان کرد: اهدای بستههای لوازمالتحریر به تمامی دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد برای دومین سال پیاپی انجام میشود که این تعداد از ۸۵۲ هزار نفر در سال گذشته به ۹۸۶ هزار نفر در سال جاری افزایش یافته است.
نظر شما