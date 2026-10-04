به گزارش خبرنگار مهر، احسان قاسمی صبح یکشنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کردستان، با اشاره به جایگاه این شورا در ساختار حکمرانی کشور اظهار کرد: شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت از جمله شوراهایی است که با پشتوانه قانونی و به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و مأموریت آن ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف برای تحقق اهداف حوزه ایثار و شهادت است.

وی افزود: فلسفه تشکیل شوراهایی از این دست، جمع کردن ظرفیت دستگاه‌هایی است که هر کدام به تنهایی بخشی از یک مأموریت را بر عهده دارند اما تحقق آن مأموریت به همکاری مجموعه‌های مختلف نیاز دارد.

معاون دبیر شورای عالی توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با بیان اینکه شورای استانی نیز متناظر با شورای عالی فعالیت می‌کند، ادامه داد: در استان‌ها نیز مجموعه‌ای از مدیران و مسئولان دستگاه‌های مختلف در این شورا حضور دارند تا ظرفیت‌های موجود در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را کنار یکدیگر قرار دهند.

قاسمی تصریح کرد: برگزاری منظم جلسات شورا به خودی خود هدف نیست و نباید عملکرد شورا صرفاً با تعداد جلسات برگزارشده یا صورت‌جلسه‌های تنظیم‌شده سنجیده شود.

وی افزود: زمانی که مدیران ارشد استان برای یک جلسه گردهم می‌آیند، باید مشخص باشد چه تصمیمی گرفته شده، چه مسئله‌ای حل شده و چه گامی برای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت برداشته شده است؛ بنابراین خروجی مصوبات، مهم‌تر از تعداد جلسات است.

معاون دبیر شورای عالی توسعه فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: اگر مصوبات شورا بر اساس مشارکت همه دستگاه‌ها تدوین شود، از پشتوانه اجرایی و حقوقی بیشتری برخوردار خواهد بود و می‌تواند ظرفیت‌های مختلف استان را در یک مسیر مشترک قرار دهد.

فرهنگ ایثار و شهادت محدود به خانواده شهدا نیست

قاسمی با تأکید بر گستردگی مخاطبان حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: جامعه هدف این شورا تنها خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران نیستند، بلکه همه اقشار جامعه مخاطب فعالیت‌های فرهنگی این حوزه هستند.

وی افزود: دانش‌آموزی که ارتباط نسبی مستقیمی با جامعه ایثارگری ندارد نیز باید با مفاهیم ایثار و شهادت آشنا شود و این ارزش‌ها در فرآیند تربیتی او مورد توجه قرار گیرد؛ به همین دلیل حضور دستگاه‌هایی همچون آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی در ساختار شورا اهمیت دارد.

معاون دبیر شورای عالی توسعه فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تنها یک فعالیت اخلاقی یا انتخاب فرهنگی نیست، بلکه دستگاه‌های اجرایی بر اساس قوانین و اسناد بالادستی در این حوزه دارای تکلیف هستند.

قاسمی با اشاره به تکالیف تعیین‌شده برای دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در قوانین و برنامه‌های توسعه کشور برای دستگاه‌های مختلف در حوزه ایثار و شهادت وظایفی تعیین شده و دستگاه‌ها متناسب با مأموریت و ظرفیت خود باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: به همین دلیل انتظار از یک دستگاه اقتصادی با دستگاهی که مأموریت فرهنگی، آموزشی یا اجتماعی دارد یکسان نیست و باید میزان فعالیت و عملکرد هر مجموعه متناسب با وظایف و ظرفیت‌های آن ارزیابی شود.

معاون دبیر شورای عالی توسعه فرهنگ ایثار و شهادت ادامه داد: رویکرد جدید دبیرخانه شورا نیز بر این اساس است که به جای اعمال یک شاخص واحد برای همه دستگاه‌ها، عملکرد هر دستگاه بر مبنای مأموریت، اسناد بالادستی و تکالیف قانونی همان مجموعه سنجیده شود.

ارزیابی دستگاه‌ها متناسب با مأموریت آنها

قاسمی با اشاره به شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: این شاخص‌ها طی سال‌های گذشته تدوین و در فرآیند ارزیابی دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است و در سال‌های آینده نیز با رویکرد تخصصی‌تر دنبال خواهد شد.

وی عنوان کرد: برای نمونه، میزان انتظار از یک دستگاه اقتصادی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی نمی‌تواند با دستگاهی مانند فرهنگ و ارشاد اسلامی یا میراث فرهنگی یکسان باشد؛ بنابراین شاخص‌های ارزیابی باید به گونه‌ای تنظیم شود که از دستگاه‌های دارای ظرفیت و مأموریت فرهنگی، انتظار بیشتری وجود داشته باشد.

معاون دبیر شورای عالی توسعه فرهنگ ایثار و شهادت اضافه کرد: این رویکرد کمک می‌کند ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها واقعی‌تر باشد و هر مجموعه بر اساس وظایف و امکاناتی که در اختیار دارد مورد سنجش قرار گیرد.

قاسمی نقش دبیرخانه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی کارشناسی عنوان کرد و گفت: دبیرخانه زمانی می‌تواند این وظایف را به‌درستی انجام دهد که دستگاه‌های عضو شورا نیز در ارائه پیشنهادها و تدوین دستور کار مشارکت فعال داشته باشند.

وی افزود: هر دستگاه باید ظرفیت‌های خود و حتی پیشنهادهایی را که می‌تواند در حوزه فعالیت سایر دستگاه‌ها به کار گرفته شود، به دبیرخانه ارائه کند تا پس از بررسی و هماهنگی، در جلسه شورا مطرح و در صورت تصویب به یک مصوبه اجرایی تبدیل شود.

معاون دبیر شورای عالی توسعه فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد: شورا باید به شبکه‌ای فعال برای بسیج امکانات و ظرفیت‌های استان در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل شود و این مهم بدون مشارکت جدی همه اعضا امکان‌پذیر نیست.

سیاست‌های کلان باید به اقدام استانی تبدیل شود

قاسمی با اشاره به ارتباط شورای استانی با شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت گفت: سیاست‌هایی که در سطح ملی تدوین می‌شود، زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که در استان‌ها به برنامه و اقدام عملی تبدیل شود.

وی بیان کرد: شورای استانی در واقع حلقه اتصال سیاست‌های کلان با عرصه اجراست و باید بتواند سیاست‌های تعیین‌شده در سطح ملی را با توجه به ظرفیت‌های بومی در استان عملیاتی کند.

معاون دبیر شورای عالی توسعه فرهنگ ایثار و شهادت افزود: بخشی از وظیفه شورا نیز پیگیری تکالیف قانونی دستگاه‌هاست تا مواردی که در حوزه ایثار و شهادت بر زمین مانده یا به‌صورت کامل اجرا نشده است، شناسایی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته انتظامی، از مردم کردستان به عنوان مردمی مرزنشین و فداکار یاد کرد و گفت: کردستان تنها یک محدوده جغرافیایی نیست، بلکه بخشی از هویت ایران است و مردم این استان در مقاطع مختلف تاریخی برای حفظ امنیت، عزت و تمامیت کشور هزینه داده‌اند.

وی همچنین با اشاره به نقش پیشمرگان کرد مسلمان و علمای اهل سنت در تحولات تاریخی و دفاع از انقلاب و کشور، از شهیدانی همچون ملا زین‌الدین فخری و ماموستا محمد شیخ‌الاسلام یاد کرد و افزود: این افراد در شرایط دشوار با ایستادگی در برابر جریان‌های معاند، وفاداری خود به دین، مردم و کشور را نشان دادند.

معاون دبیر شورای عالی توسعه فرهنگ ایثار و شهادت همچنین با اشاره به نقش مردم کردستان در حفظ امنیت مرزهای کشور گفت: مردم این استان طی دهه‌های گذشته در مناطق مرزی در کنار نیروهای مسلح برای حفظ امنیت کشور تلاش کرده‌اند.

«نفع‌رسانی به مردم» از جلوه‌های مهم ایمان است

قاسمی در ادامه با استناد به روایتی از امام حسن عسکری(ع)، ایمان به خدا و نفع‌رسانی به دیگران را از خصلت‌های ارزشمند انسانی دانست و اظهار کرد: خدمت به مردم و تلاش برای ایجاد منفعت برای جامعه، ارزش بالایی دارد.

وی با اشاره به مأموریت نیروهای انتظامی و نظامی افزود: نیروهایی که با وجود دشواری‌های خدمت، برای حفظ امنیت مردم تلاش می‌کنند، مصداقی از خدمت و نفع‌رسانی به جامعه هستند.

معاون دبیر شورای عالی توسعه فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: مردم وقتی نیروهای انتظامی و نظامی را با لباس خدمت در جامعه مشاهده می‌کنند، احساس امنیت و آرامش دارند و این موضوع یکی از جلوه‌های مهم خدمت اجتماعی است.

قاسمی در پایان با قدردانی از عملکرد شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کردستان، ابراز امیدواری کرد استمرار جلسات این شورا به هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، اجرای سیاست‌های مصوب و شکل‌گیری دستاوردهای ماندگار در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت منجر شود.