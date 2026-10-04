به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح یک شنبه در نشست بررسی مشکلات و چالش‌های معدن خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: پیگیری برای فعال شدن معادن با هدف ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی استان در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی گفت: فعال‌سازی معدن ایرج اسفراین باید همزمان با راه‌اندازی واحد فرآوری و در یک بازه زمانی مشخص دنبال شود تا زمینه ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در استان فراهم شود.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های معدنی به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه استان، افزود: سیاست استان، جبران غفلت‌های گذشته در حوزه معدن، احیا و فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی و مقابله با خام‌فروشی است.

نوری با بیان اینکه این استان اگرچه از ذخایر عظیم معدنی برخی استان‌های کشور برخوردار نیست، تصریح کرد: باید از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل برای توسعه اقتصادی استفاده کنیم.

استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: رویکرد استان حمایت از سرمایه‌گذاری‌هایی است که به تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی منجر شود و برای کسانی که در مسیر اشتغال‌زایی حرکت می‌کنند، فرش قرمز پهن می‌کنیم.