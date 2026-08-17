قاتل در کمتر از چند ساعت در صالحیه بهارستان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عسکری‌نیا، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری عامل یک فقره قتل در شهر صالحیه بهارستان خبر داد.

فرمانده انتظامی بهارستان اظهار کرد: در پی تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری و نزاع چند نفره در صالحیه، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل حادثه دریافتند فردی بر اثر اصابت ضربات چاقو مجروح و بر روی زمین افتاده است که بلافاصله برای مداوا به مرکز درمانی منتقل شد.

عسکری‌نیا تصریح کرد: فرد مجروح با وجود تلاش کادر درمان به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی بهارستان با اشاره به متواری شدن عامل نزاع از محل حادثه گفت: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، در کمتر از چند ساعت موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شدند.

وی ادامه داد: در عملیاتی غافلگیرانه، متهم در مخفیگاه خود دستگیر و برای انجام تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد.

عسکری‌نیا خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی‌های پلیس به ارتکاب یک فقره قتل با انگیزه اختلاف شخصی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی بهارستان در پایان افزود: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.