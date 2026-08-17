قتل مادر و دختر در قائمشهر؛ پدر خانواده اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیازی از کشف قتل یک مادر و دختر در منزل شخصی آنان و شناسایی عامل این جنایت خبر داد و در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی گزارش واصله از مرجع انتظامی مبنی بر کشف اجساد یک مادر و دختر در منزل شخصی آنان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و ضابطان قرار گرفت.

دادستان قائمشهر با اشاره به مشکوک بودن صحنه حادثه و وجود تناقض در اظهارات پدر خانواده، تصریح کرد: با توجه به قرائن و شواهد موجود و اظهارات ضد و نقیض متهم، دستورات قضایی لازم برای بررسی دقیق موضوع صادر و پدر خانواده به دستور بازپرس ویژه قتل بازداشت شد.

نیازی ادامه داد: پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بررسی‌های تخصصی، متهم به ارتکاب قتل همسر و فرزند خود اعتراف کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قائمشهر بیان کرد: متهم در جریان تحقیقات اقرار کرده است که در شب حادثه، در حالی که همسر و فرزندش در خواب بودند، با اعمال فشار بر مجاری تنفسی آنان، ابتدا همسر و سپس فرزند خود را به قتل رسانده است.

نیازی افزود: بر اساس اظهارات متهم، وی پس از ارتکاب قتل، با صحنه‌سازی تلاش کرد علت مرگ را نشت گاز جلوه دهد و با این اقدام حقیقت ماجرا را از دید عوامل انتظامی و تحقیقات قضایی پنهان کند.

وی با بیان اینکه متهم، اختلافات خانوادگی را علت ارتکاب قتل عنوان کرده است، افزود: تحقیقات قضایی در این پرونده با جدیت ادامه دارد و ابعاد مختلف حادثه و ادعاهای مطرح‌شده از سوی متهم در حال بررسی است.

دادستان قائمشهر خاطرنشان کرد: روند تحقیقات تا روشن شدن تمامی ابعاد حادثه و اتخاذ تصمیم قانونی ادامه خواهد داشت.

نیازی تاکید کرد: متهم پس از اعتراف به ارتکاب قتل، با دستور مقام قضایی تحت نظر قرار گرفته و تحقیقات تکمیلی پرونده در حال انجام است.