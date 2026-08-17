  1. استانها
  2. قم
۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۲

فرونشست زمین در قم به ۳۰ سانتی‌متر رسید؛ثبت ۴۲ روز هوای آلوده

فرونشست زمین در قم به ۳۰ سانتی‌متر رسید؛ثبت ۴۲ روز هوای آلوده

قم- استاندار قم با اشاره به ثبت حدود ۳۰ سانتی‌متر فرونشست زمین در منطقه جعفرآباد طی سال گذشته، از ثبت ۴۲ روز آلودگی هوا در استان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر دوشنبه در حاشیه برگزاری جلسه کارگروه گردوغبار استان قم که در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طی دو سال گذشته اقدامات قابل توجهی در حوزه بیابان‌زدایی در استان قم آغاز شده و در کانون اصلی گرد و غبار نیز اجرای طرح‌های مرتبط با کاشت نهال‌های مناسب برای جلوگیری از شکل‌گیری و انتشار گرد و غبار در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار قم ادامه داد: تاکنون بیش از هزار هکتار از این طرح اجرایی شده و در کنار اقدامات انجام‌شده، تأمین و انتقال آب به این منطقه نیز به عنوان یکی از پروژه‌های اساسی مقابله با گرد و غبار در حال پیگیری است.

بهنام‌جو خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده است که عملیات اجرایی آبرسانی به منطقه طی دو تا سه ماه آینده آغاز شود و با تکمیل این بخش، زمینه برای استمرار اقدامات مرتبط با کنترل کانون‌های گرد و غبار فراهم شود.

وی همچنین بر نقش بخش‌های دولتی و خصوصی در اجرای برنامه‌های مقابله با گرد و غبار تأکید کرد و گفت: هر دو بخش برای مشارکت در این حوزه استقبال و همکاری مناسبی داشته‌اند و تداوم این مشارکت می‌تواند به اجرای مؤثرتر طرح‌های کنترل کانون‌های گرد و غبار در استان کمک کند.

۴۲ روز آلوده در قم ثبت شده است

استاندار قم در ادامه با اشاره به وضعیت آلودگی هوای استان در سال ۱۴۰۵ بیان کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، طی سال جاری ۴۲ روز آلوده در استان قم ثبت شده است.

وی افزود: از مجموع روزهای آلوده ثبت‌شده، ۲۰ روز به پدیده گرد و غبار اختصاص داشته و ۲۲ روز نیز آلودگی ناشی از منابعی همچون خودروها و نیروگاه‌ها بوده است.

بهنام‌جو با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق سهم هر یک از منابع در آلودگی هوا تصریح کرد: برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دقیق، باید سهم منابع مختلف انتشار آلاینده‌ها به صورت مشخص و کارشناسی تعیین شود.

وی ادامه داد: خودروهای سواری، موتورسیکلت‌ها، نیروگاه، خودروهای فرسوده، اتوبوس‌ها و کامیون‌ها از جمله منابعی هستند که باید سهم هر کدام در ایجاد آلودگی هوا به صورت دقیق بررسی و مشخص شود.

استاندار قم خاطرنشان کرد: تفکیک سهم منابع مختلف آلودگی می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های بعدی استان قرار گیرد تا اقدامات مقابله‌ای متناسب با میزان اثرگذاری هر یک از این منابع دنبال شود.

بهنام‌جو گفت: قم در زمینه فرونشست در وضعیت مناسبی قرار ندارد و این پدیده در برخی مناطق استان به شکل قابل توجهی مشاهده شده است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در منطقه جعفرآباد طی سال گذشته حدود ۳۰ سانتی‌متر فرونشست زمین ثبت شده که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود و ضرورت توجه جدی به این مسئله را نشان می‌دهد.

استاندار قم با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی مشاور و کارشناسان این حوزه اظهار کرد: یافته‌های علمی و مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد برداشت از منابع آب زیرزمینی یکی از عوامل اصلی مؤثر در ایجاد فرونشست زمین است و باید برای کنترل این روند در کوتاه‌مدت اقدام‌های لازم انجام شود.

وی بر ضرورت توجه جدی‌تر به الگوی کشت در مناطق در معرض خطر فرونشست تأکید کرد و ادامه داد: در منطقه جعفرآباد و همچنین شهرستان ساوه به دلیل ارتباط دشت‌های این مناطق، موضوع فرونشست باید با هماهنگی استان‌های همجوار نیز مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

تأکید بر اجرای الگوی کشت

بهنام‌جو از تصمیم برای بهره‌گیری از مشاور تخصصی در موضوع فرونشست خبر داد و گفت: مقرر شده است مشاور مربوطه در سریع‌ترین زمان ممکن انتخاب شود تا مطالعات تخصصی تکمیل و بر مبنای یافته‌های علمی، راهکارهای عملی برای جلوگیری از تشدید فرونشست تدوین و اجرا شود.

وی افزود: رعایت دقیق‌تر الگوی کشت و اعمال محدودیت برای سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌ها از جمله اقداماتی است که باید در مناطق در معرض خطر فرونشست مورد توجه قرار گیرد.

استاندار قم تصریح کرد: احتمال دارد پدیده فرونشست تنها به یک منطقه مشخص محدود نباشد و بخش‌های دیگری از استان نیز در معرض این مسئله قرار داشته باشند، بنابراین لازم است الزامات و ملاحظات مربوط به این پدیده در سطح استان مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی با استان‌های همجوار ادامه داد: موضوع فرونشست در برنامه‌های اصلی استان قرار گرفته است و باید با اتخاذ رویکردی علمی و برنامه‌ریزی دقیق، اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش و تشدید این پدیده دنبال شود.

استاندار قم خاطرنشان کرد: پیگیری همزمان مطالعات تخصصی، مدیریت منابع آب، رعایت الگوی کشت و هماهنگی منطقه‌ای می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای مواجهه با فرونشست در مناطق در معرض خطر استان قرار گیرد.

کد مطلب 6919513

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه