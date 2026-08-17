به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر دوشنبه در حاشیه برگزاری جلسه کارگروه گردوغبار استان قم که در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طی دو سال گذشته اقدامات قابل توجهی در حوزه بیابان‌زدایی در استان قم آغاز شده و در کانون اصلی گرد و غبار نیز اجرای طرح‌های مرتبط با کاشت نهال‌های مناسب برای جلوگیری از شکل‌گیری و انتشار گرد و غبار در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار قم ادامه داد: تاکنون بیش از هزار هکتار از این طرح اجرایی شده و در کنار اقدامات انجام‌شده، تأمین و انتقال آب به این منطقه نیز به عنوان یکی از پروژه‌های اساسی مقابله با گرد و غبار در حال پیگیری است.

بهنام‌جو خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده است که عملیات اجرایی آبرسانی به منطقه طی دو تا سه ماه آینده آغاز شود و با تکمیل این بخش، زمینه برای استمرار اقدامات مرتبط با کنترل کانون‌های گرد و غبار فراهم شود.

وی همچنین بر نقش بخش‌های دولتی و خصوصی در اجرای برنامه‌های مقابله با گرد و غبار تأکید کرد و گفت: هر دو بخش برای مشارکت در این حوزه استقبال و همکاری مناسبی داشته‌اند و تداوم این مشارکت می‌تواند به اجرای مؤثرتر طرح‌های کنترل کانون‌های گرد و غبار در استان کمک کند.

۴۲ روز آلوده در قم ثبت شده است

استاندار قم در ادامه با اشاره به وضعیت آلودگی هوای استان در سال ۱۴۰۵ بیان کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، طی سال جاری ۴۲ روز آلوده در استان قم ثبت شده است.

وی افزود: از مجموع روزهای آلوده ثبت‌شده، ۲۰ روز به پدیده گرد و غبار اختصاص داشته و ۲۲ روز نیز آلودگی ناشی از منابعی همچون خودروها و نیروگاه‌ها بوده است.

بهنام‌جو با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق سهم هر یک از منابع در آلودگی هوا تصریح کرد: برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دقیق، باید سهم منابع مختلف انتشار آلاینده‌ها به صورت مشخص و کارشناسی تعیین شود.

وی ادامه داد: خودروهای سواری، موتورسیکلت‌ها، نیروگاه، خودروهای فرسوده، اتوبوس‌ها و کامیون‌ها از جمله منابعی هستند که باید سهم هر کدام در ایجاد آلودگی هوا به صورت دقیق بررسی و مشخص شود.

استاندار قم خاطرنشان کرد: تفکیک سهم منابع مختلف آلودگی می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های بعدی استان قرار گیرد تا اقدامات مقابله‌ای متناسب با میزان اثرگذاری هر یک از این منابع دنبال شود.

بهنام‌جو گفت: قم در زمینه فرونشست در وضعیت مناسبی قرار ندارد و این پدیده در برخی مناطق استان به شکل قابل توجهی مشاهده شده است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در منطقه جعفرآباد طی سال گذشته حدود ۳۰ سانتی‌متر فرونشست زمین ثبت شده که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود و ضرورت توجه جدی به این مسئله را نشان می‌دهد.

استاندار قم با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی مشاور و کارشناسان این حوزه اظهار کرد: یافته‌های علمی و مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد برداشت از منابع آب زیرزمینی یکی از عوامل اصلی مؤثر در ایجاد فرونشست زمین است و باید برای کنترل این روند در کوتاه‌مدت اقدام‌های لازم انجام شود.

وی بر ضرورت توجه جدی‌تر به الگوی کشت در مناطق در معرض خطر فرونشست تأکید کرد و ادامه داد: در منطقه جعفرآباد و همچنین شهرستان ساوه به دلیل ارتباط دشت‌های این مناطق، موضوع فرونشست باید با هماهنگی استان‌های همجوار نیز مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

تأکید بر اجرای الگوی کشت

بهنام‌جو از تصمیم برای بهره‌گیری از مشاور تخصصی در موضوع فرونشست خبر داد و گفت: مقرر شده است مشاور مربوطه در سریع‌ترین زمان ممکن انتخاب شود تا مطالعات تخصصی تکمیل و بر مبنای یافته‌های علمی، راهکارهای عملی برای جلوگیری از تشدید فرونشست تدوین و اجرا شود.

وی افزود: رعایت دقیق‌تر الگوی کشت و اعمال محدودیت برای سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌ها از جمله اقداماتی است که باید در مناطق در معرض خطر فرونشست مورد توجه قرار گیرد.

استاندار قم تصریح کرد: احتمال دارد پدیده فرونشست تنها به یک منطقه مشخص محدود نباشد و بخش‌های دیگری از استان نیز در معرض این مسئله قرار داشته باشند، بنابراین لازم است الزامات و ملاحظات مربوط به این پدیده در سطح استان مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی با استان‌های همجوار ادامه داد: موضوع فرونشست در برنامه‌های اصلی استان قرار گرفته است و باید با اتخاذ رویکردی علمی و برنامه‌ریزی دقیق، اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش و تشدید این پدیده دنبال شود.

استاندار قم خاطرنشان کرد: پیگیری همزمان مطالعات تخصصی، مدیریت منابع آب، رعایت الگوی کشت و هماهنگی منطقه‌ای می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای مواجهه با فرونشست در مناطق در معرض خطر استان قرار گیرد.