به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی شامگاه دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار نساجی و استقلال اظهار کرد: با وجود شکست در هفته نخست، بازیکنان ما عملکرد خوبی داشتند و زحمت زیادی کشیدند؛ با این حال نتیجه به سود ما رقم نخورد.

وی افزود: لیگ یک ماراتن است و نه دو سرعت؛ به همین دلیل تلاش داریم از هفته‌های ابتدایی امتیازات لازم را جمع کنیم و روند تیم را به سمت پیشرفت و نتایج بهتر ببریم.

سرمربی نساجی با بیان اینکه استقلال را به خوبی آنالیز کرده‌ایم، گفت: شناخت مناسبی از این تیم داریم و امیدواریم بازیکنان بتوانند برنامه‌هایی را که برای مسابقه در نظر گرفته‌ایم، در زمین اجرا کنند.

حسینی درباره نقش هواداران نیز تصریح کرد: تماشاگران قطعاً به ما انرژی مثبت می‌دهند و حضور آنها برای بازیکنان قوت قلب است، اما نباید تصور کنیم صرف میزبانی و داشتن هوادار می‌توان نتیجه بازی را تضمین کرد.

وی خاطرنشان کرد: باید اصول دفاع و حمله را به درستی رعایت کنیم و تحت تأثیر هیجان مسابقه قرار نگیریم. هدف ما این است که مقابل استقلال یک فوتبال خوب و آبرومند ارائه دهیم و برای کسب سه امتیاز تلاش کنیم.

سرمربی نساجی در پایان گفت: مردم قائمشهر انتظارات زیادی از تیم دارند و من کاملاً از این موضوع آگاه هستم. شرایط آماده‌سازی باعث شد تیم دیرتر شکل بگیرد، اما این مسئله نباید مانع نتیجه‌گیری شود و مطمئن باشید نساجی هفته به هفته بهتر خواهد شد.