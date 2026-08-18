به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلالاحمر؛ راضیه عالیشوندی، معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، در نشست تخصصی سلامت «مجمع مدنی بریکس ۲۰۲۶» در دهلینو گفت: تجربه همهگیریها، بلایای طبیعی، تغییرات اقلیمی، مخاصمات و بحرانهای انسانی نشان داده است که تابآوری نظام سلامت بدون مشارکت واقعی جامعه امکانپذیر نیست.
وی در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از دولت هند، مؤسسه تحقیقات و اطلاعات برای کشورهای در حال توسعه (RIS) و برگزارکنندگان مجمع، یاد کادر سلامت، امدادگران و نجاتگرانی را که در جریان حملات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا هنگام انجام مأموریتهای انسانی جان خود را از دست دادند، گرامی داشت و بر ضرورت حفاظت از کارکنان سلامت، امدادگران، بیماران و مراکز درمانی و امدادی بر اساس حقوق بینالمللی بشردوستانه تأکید کرد.
عالیشوندی با اشاره به ظرفیت ۶ میلیونی شبکه امدادگران، نجاتگران، جوانان، داوطلبان و خانههای هلال در ایران افزود: تجربه هلالاحمر نشان میدهد تابآوری صرفاً به معنای افزایش بیمارستانها و تجهیزات نیست، بلکه به جامعهای آگاه، آموزشدیده، سازمانیافته و برخوردار از اعتماد اجتماعی نیاز دارد.
وی خانههای هلال، کاروانهای سلامت، تیمهای «سحر» در حوزه حمایتهای روانی ـ اجتماعی و سامانه ۴۰۳۰ را از نمونههای ظرفیت جامعهمحور هلالاحمر برشمرد و گفت: این ظرفیتها در آموزش، ارتقای سواد سلامت، آمادگی در برابر مخاطرات، حمایت روانی ـ اجتماعی و شناسایی گروههای آسیبپذیر نقش مؤثری دارند.معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه هلالاحمر همچنین بر توسعه همکاری کشورهای بریکس در حوزه مراقبتهای اولیه سلامت، بیماریهای غیرواگیر، سلامت روان، طب سنتی و دانش بومی، آموزش نیروی انسانی و سلامت جامعهمحور تأکید کرد و آموزشهای مشترک در زمینه امداد و نجات، پزشکی در بلایا، کمکهای اولیه و حمایت روانی ـ اجتماعی را از زمینههای عملی این همکاری دانست.
عالیشوندی با تأکید بر اینکه «جامعه نباید در حاشیه نظام سلامت قرار گیرد؛ جامعه باید در مرکز آن باشد»، پیشنهاد ایجاد «شبکه مراکز سلامت جامعهمحور بریکس» را برای تبادل تجربه، آموزش مشترک، پژوهش و اجرای پروژههای عملی مطرح کرد.
وی همچنین پیشنهاد راهاندازی پلتفرم مشترک بریکس برای مستندسازی تجربیات موفق و هشدار زودهنگام مخاطرات سلامت را ارائه کرد تا همکاریهای جامعه مدنی در بریکس از مرحله گفتوگو به سمت اقدامات عملی و پروژههای مشترک حرکت کند.
عالیشوندی در پایان، آمادگی جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران را برای انتقال تجربیات خود در حوزه پزشکی در بلایا، امداد و نجات، آموزش جامعهمحور، حمایت روانی ـ اجتماعی، مدیریت داوطلبان و مدیریت تجمعات انبوه به کشورهای عضو بریکس اعلام کرد و گفت: برای ساخت نظامهای سلامت تابآور باید بر مردم، اعتماد اجتماعی و ظرفیت جوامع سرمایهگذاری کنیم.
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