زمان انتخابات کمیته ملی المپیک مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تعیین زمان انتخابات کمیته ملی المپیک یکی از محورهای مورد بحث در نشست امروز اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک بود.

بر این اساس، با رای و تصویب این اعضا مصوب شد که انتخابات کمیته ملی المپیک ۷ دی سال جاری برگزار شود.

دوره ریاست محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک و اعضای هیئت رئیسه و هیئت اجرایی این کمیته ۶ شهریور به پایان می رسد اما با توجه به در پیش بودن بازی های آسیایی (۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر - ناگویا) پیش از این تعویق انتخابات کمیته به بعد از این بازی ها مصوب شد.

تعویق انتخابات کمیته ملی المپیک به بعد از بازی های آسیایی در مجمع ۱۷ اسفند سال گذشته این کمیته طرح و تصویب شد.