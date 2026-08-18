به گزارش خبرنگار مهر، سردار قدرت الله کریمیان ظهر سه شنبه در نشست تخصصی بسیج ادارات که با حضور جمعی از مسئولان و فرماندهان حوزه‌های مقاومت در بنیاد شهید ایلام برگزار شد، با اشاره به شرایط منحصربه‌فرد کنونی کشور، بر لزوم تقویت گفتمان جهاد تبیین در بدنه مدیریتی و اجرایی تأکید کرد.

سردار کریمیان با بیان اینکه کشور در برهه‌ای تاریخی و حساس قرار دارد، تصریح کرد: آیندگان درباره امروز ما قضاوت خواهند کرد؛ کشوری که آماج شدیدترین تهاجمات همه‌جانبه، از شبه‌کودتا تا ترور فرماندهان ارشد و نخبگان نظامی قرار گرفت، اما نه‌تنها از پا ننشست، بلکه با اقتدار دشمن را وادار به عقب‌نشینی و درخواست آتش‌بس کرد.

وی با تأکید بر اینکه ایران امروز در تراز برترین قدرت‌های نظامی جهان قرار دارد، افزود: وقتی جبهه غرب با تمام توان، انواع جنگنده‌های نسل ۴ و ۵، پهپادهای پیشرفته و سامانه‌های پدافندی مدرن در مقابل دانش نظامی بومی ما قرار می‌گیرد و نهایتاً به زانو در می‌آید، این یعنی ما در لبه تکنولوژی ایستاده‌ایم. این نبرد، در واقع نبرد اراده‌هاست؛ اراده‌ای که نمی‌خواست ما باشیم، در برابر اراده ملتی که با تکیه بر توان داخلی، در برابر تمام جبهه استکبار ایستادگی کرد.

کریمیان با مقایسه وضعیت شاخص‌های کلان کشور در سال ۵۷ با وضعیت کنونی، تحریم‌ها را عاملی برای شکوفایی قدرت درونی دانست و گفت: برخلاف تصور دشمن، تحریم‌ها نه‌تنها ما را تضعیف نکرد، بلکه به موتور محرک رشد ما تبدیل شد. برای مثال، امید به زندگی که در سال ۵۷ حدود ۵۵ سال بود، اکنون به بیش از ۸۰ سال رسیده است؛ این اعداد، شاخص‌های ساده‌ای نیستند؛ بلکه نشان‌دهنده پیشرفت‌های عمیق در حوزه‌های بهداشت، سلامت و تاب‌آوری ملی است.

جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان با اشاره به نقش راهبردی ایران در منطقه، به قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی در اقتصاد جهانی اشاره کرد و یادآور شد: در مقاطعی که با بستن تنگه هرمز، نبض انرژی دنیا به شماره افتاد، دیدیم که غرب علی‌رغم تمام ادعاهایش، هیچ جایگزینی برای آن پیدا نکرد. در حالی که ما مسیرهای دور زدن تحریم‌ها را در شرایط سخت پیدا کردیم، آن‌ها در تأمین انرژی خود درماندند و این نشان‌دهنده تحمیل اراده جمهوری اسلامی بر محاسبات بین‌المللی است.

کریمیان در پایان سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، خاطرنشان کرد: امروز هماهنگی میان ارکان نظام، نیروهای مسلح و پشتوانه عظیم مردمی، تحت زعامت رهبری فرزانه، موجب شده تا تمامی حوادث و فتنه‌های طراحی شده علیه کشور به فرصتی برای تقویت اقتدار ملی بدل شود. این مسیر باید با رویکرد جهاد تبیین در ادارات و سازمان‌ها، برای جامعه هدف به‌خوبی تشریح شود تا روند پیشرفت کشور با شتاب بیشتری تداوم یابد.