به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور در پیام تبریکی به مناسبت روز خبرنگار به محمد مهدی رحمتی مدیر عامل گروه رسانه ای مهر، اظهار کرد: در دو سال گذشته، در بحبوحه ی جنگهای تمام عیار روایتها-از نبرد ۱۲ روزه تا آزمون دشوار رمضان ـ شما مدیران رسانهها با درایت، پرهیز از هیجان زدگی و حفظ آرامش عمومی، در خط مقدم جهاد تبیین ایستادید.
متن این پیام به شرح زیر است:
جناب آقای محمد مهدی رحمتی
مدیر عامل محترم خبرگزاری مهر
با سلام و تقدیم احترام؛
هفدهم مرداد، روز خبرنگار، تداعی گر شکوه روایت حقیقت و تکریم دیدهبانان آگاه جامعه است.
تقارن امسال این روز با دومین سالروز تحلیف دولت وفاق ملی، مجالی است تا پیوند ناگسستنی «شفافیت» و «رسانه» را گرامی بداریم؛ دولتی که در جان مایه ی خویش، رسانه را نه ابزاری برای انتقال پیام که شریکی راهبردی و همدل برای گفتگوی با مردم میداند.
در دو سال گذشته، در بحبوحه ی جنگهای تمام عیار روایتها-از نبرد ۱۲ روزه تا آزمون دشوار رمضان ـ شما مدیران رسانهها با درایت، پرهیز از هیجان زدگی و حفظ آرامش عمومی، در خط مقدم جهاد تبیین ایستادید.
به عنوان کسی که سالها فراز و فرود این حرفه ی دشوار را زیسته و سختی راه را با گوشت و پوست خود چشیده است، به خوبی میدانم که این ایستادگی، حاصل مدیریت هوشمندانه و تعهد حرفهای شماست. ضمن گرامیداشت یاد شهیدان والا مقام این عرصه، از مجاهدتهای شما در تبیین برنامههای دولت چهاردهم و نقش آفرینی اثرگذارتان در بزنگاههای حساس ملی، صمیمانه قدردانی میکنم. امید که در سایه ی وفاق و همدلی، همچنان چراغ آگاهی بخشی را پرفروغ نگاه دارید.
سید مهدی طباطبایی
نظر شما