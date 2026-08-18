حریق کارگاه MDF در ورامین بدون تلفات جانی مهار شد

مسعود نفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، وقوع حریق در یک کارخانه MDF در مجاورت پل زیرگذر امام رضا(ع) به آتشنشانی ورامین اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاههای ۲ و ۳ آتشنشانی ورامین به محل حادثه اعزام شدند و با هماهنگی آتشنشانی پیشوا، عملیات اطفای حریق در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل آتشنشانی ورامین ادامه داد: حریق به بخش اتاق رنگ و محل نگهداری تینر سرایت کرده بود که با حضور بهموقع نیروهای آتشنشانی و مدیریت مناسب عملیات، آتش تحت کنترل درآمد و بهطور کامل اطفا شد.
نفری با قدردانی از همکاری دستگاههای خدماتی و امدادی گفت: نیروهای اداره برق، آب و فاضلاب، گاز، انتظامی، بسیج، نیروهای مردمی و همچنین نیروهای خدمات شهری و خدمات موتوری در محل حادثه حضور داشتند و در روند عملیات همکاری کردند.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی و مصدوم نداشت و عملیات با موفقیت به پایان رسید.
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