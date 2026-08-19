سرهنگ محسن سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیست‌ونهمین مرحله طرح «آرامش در شهر» با رویکردی قاطع، هدفمند و با محوریت ارتقای امنیت اجتماعی، مقابله با معضل اعتیاد و برخورد با عوامل توزیع و عرضه مواد مخدر در نقاط مختلف استان اصفهان به اجرا درآمده و همچنان ادامه دارد.



وی افزود: در نخستین روز اجرای این مرحله از طرح، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با حضور هدفمند در نقاط مختلف شهر اصفهان و انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، ۵۰ نفر از معتادان متجاهر را شناسایی و جمع‌آوری کردند.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان ادامه داد: افراد جمع‌آوری‌شده پس از انجام اقدامات قانونی و بررسی‌های لازم، برای ساماندهی و طی فرآیندهای مربوطه به مرکز ماده ۱۶ شهرستان مبارکه منتقل شدند تا در چارچوب ضوابط، تحت مراقبت و اقدامات حمایتی و درمانی قرار گیرند.



سرهنگ سلطانی تصریح کرد: طرح «آرامش در شهر» صرفاً محدود به جمع‌آوری معتادان متجاهر نیست، بلکه در کنار ساماندهی این افراد، شناسایی و برخورد با قاچاقچیان، توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان مواد مخدر نیز با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی، شناسایی نقاط آلوده و رصد فعالیت افراد مرتبط با خرید و فروش مواد مخدر، تلاش می‌کنند زمینه فعالیت سوداگران مرگ را محدود کرده و از گسترش آسیب‌های ناشی از اعتیاد در جامعه جلوگیری کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از اعتیاد اظهار داشت: آموزش و آگاهی‌بخشی باید از محیط خانواده آغاز شود. والدین لازم است نسبت به تغییرات رفتاری، افت تحصیلی یا شغلی، تغییر ناگهانی دوستان و رفت‌وآمدها و همچنین برخی نشانه‌های رفتاری فرزندان خود حساس باشند و در صورت مشاهده موارد نگران‌کننده، موضوع را بدون ایجاد تنش و با بهره‌گیری از مشاوره تخصصی پیگیری کنند.

سرهنگ سلطانی با هشدار به سوداگران مرگ خاطرنشان کرد: پلیس در برخورد با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت و شناسایی و دستگیری این افراد به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد. افرادی که با توزیع مواد مخدر، سلامت و امنیت جامعه را هدف قرار می‌دهند، بدانند که فعالیت آنان از دید پلیس پنهان نخواهد ماند و برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد.

وی همچنین از شهروندان خواست نقش خود را در تأمین امنیت اجتماعی جدی بگیرند و افزود: شهروندان در صورت مشاهده فعالیت افراد مشکوک، خرید و فروش مواد مخدر یا شکل‌گیری پاتوق‌های مصرف و توزیع، موضوع را از طریق مسیرهای رسمی به پلیس اطلاع دهند. مشارکت مردم و ارائه اطلاعات به‌موقع می‌تواند در شناسایی نقاط آلوده و برخورد سریع‌تر با مجرمان مؤثر باشد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان در پایان تأکید کرد: اجرای طرح «آرامش در شهر» تا رسیدن به اهداف تعیین‌شده ادامه خواهد داشت و پلیس با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود، مقابله با مواد مخدر، جمع‌آوری معتادان متجاهر و برخورد با عناصر اصلی چرخه توزیع مواد مخدر را دنبال می‌کند.

سرهنگ سلطانی خاطرنشان کرد: مبارزه با اعتیاد تنها وظیفه پلیس نیست و خانواده‌ها، مدارس، دستگاه‌های فرهنگی، نهادهای اجتماعی و تمامی بخش‌های جامعه باید در حوزه پیشگیری و آگاهی‌بخشی نقش خود را ایفا کنند؛ چراکه پیشگیری از گرفتار شدن یک فرد در دام اعتیاد، به‌مراتب مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر از مقابله با پیامدهای آن است.