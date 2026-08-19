علیزاده: نگاه دولت به سواحل شمالی راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر، شیرین علیزاده ظهر چهارشنبه در جلسه ای که در فرمانداری تالش و با حضور رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، علی فتح‌الهی مدیرکل امور اجتماعی استانداری گیلان، سلیمی مدیرکل هلال احمر گیلان و جمعی از ناجیان غریق برگزار شد، بر ضرورت توجه ویژه به سواحل شمالی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی نسبت به سواحل شمالی اظهار کرد: نگاه دولت به سواحل شمالی، نگاهی راهبردی است و برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه هم از منظر رونق اقتصادی و هم توسعه گردشگری دنبال می‌شود.

سرپرست معاونت توسعه و سرمایه اجتماعی ساماندهی سواحل و دریا سازمان امور اجتماعی وزارت کشور افزود: سواحل شمالی کشور ظرفیت ارزشمندی برای ایجاد رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و افزایش نشاط اجتماعی دارند و باید از این ظرفیت‌ها به شکل مطلوب و با رعایت الزامات ایمنی استفاده کرد.

علیزاده با اشاره به نقش نیروهای امدادی در کاهش حوادث ساحلی گفت: حضور ناجیان غریق و داوطلبان آموزش‌دیده هلال احمر در سواحل، تأثیر قابل توجهی در کاهش مخاطرات و پیشگیری از حوادث دارد.

وی ادامه داد: هر اندازه حضور نیروهای آموزش‌دیده و امدادی در سواحل تقویت شود و مردم نیز از ظرفیت‌های ایجادشده به شکل صحیح استفاده کنند، می‌توان شاهد کاهش حوادث و افزایش ایمنی در سواحل بود.

سرپرست معاونت توسعه و سرمایه اجتماعی ساماندهی سواحل و دریا سازمان امور اجتماعی وزارت کشور همچنین بر ضرورت ارتقای شرایط طرح‌های سالم‌سازی سواحل تأکید کرد و گفت: ایجاد شرایط مطلوب‌تر در طرح‌های سالم‌سازی و فراهم کردن بستر مناسب برای حضور مردم در این مناطق، نقش مهمی در افزایش ایمنی و امنیت سواحل دارد.

علیزاده خاطرنشان کرد: ساماندهی سواحل باید به گونه‌ای دنبال شود که ضمن فراهم کردن زمینه بهره‌مندی مردم از ظرفیت‌های گردشگری و تفریحی، امنیت و سلامت شهروندان و مسافران نیز در اولویت قرار گیرد.