خبرگزاری مهر، گروه استانها- معصومه مجدم: خوزستان، استانی که به دلیل وجود رودخانههای خروشان، تالابهای وسیع و سواحل دریاییاش، همواره مقصدی برای تفریحات آبی بوده، در سالهای گذشته با چالش غرقشدگیهای متعدد مواجه بود. اما حالا با اجرای طرحهای ساماندهی سواحل و تلاشهای بیوقفه نهادهای مسئول، این استان گامهای بلندی در مسیر کاهش این حوادث تلخ برداشته است.
کاهش ۵۱ درصدی غرقشدگی
حمید بنیتمیم، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان از کاهش ۵۱ درصدی غرقشدگیهای منجر به فوت در سال گذشته خبر داد. او این موفقیت را نتیجه تلاشهای هیئت نجات غریق و اجرای طرح ساماندهی سواحل دانست.
به گفته وی، این طرح که بهصورت داوطلبانه آغاز شد، اکنون به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و نقش مهمی در حفظ جان انسانها ایفا کرده است.
بنیتمیم با اشاره به آمار پزشکی قانونی که شامل غرقشدگیهای خانگی، کانالهای کشاورزی و ویلاها میشود، تأکید کرد که آمار اداره کل ورزش و جوانان تنها به سواحل ساماندهیشده و استخرها محدود است.
او افزود: هرچه پیشتر میرویم، دغدغه ساماندهی سواحل بیشتر میشود و به خاطر جان آدمها نباید عقبنشینی کرد.
نیاز به همکاری بینبخشی
علیرضا باوی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان نیز با اشاره به پتانسیلهای بینظیر خوزستان در حوزه تفریحات آبی از جمله رودخانهها و تالابها به لزوم ساماندهی سواحل و شناگاهها تأکید کرد.
او با بیان اینکه خوزستان همچنان بالاترین آمار غرقشدگی را در کشور دارد، این موضوع را نگرانکننده خواند و گفت: بیشتر این حوادث در نسل مولد و فعال جامعه رخ میدهد که خسارتی جبرانناپذیر است.
باوی همچنین به خلأ قانونی در تعیین متولی مشخص برای مدیریت سواحل اشاره کرد و افزود: عوامل محیطی مانند نبود تابلوهای هشداردهنده، قایقسواری بدون تجهیزات ایمنی و کمبود ناجیان غریق از دلایل اصلی این حوادث هستند.
او از دستگاههای مختلف خواست تا با تقویت زیرساختها و اطلاعرسانی گسترده، به کاهش این آمار کمک کنند.
نقش ناجیان غریق
در عین حال امید جشانزاده، رئیس هیئت نجات غریق و غواصی خوزستان با اعلام کاهش ۱۲ درصدی غرقشدگی در سال ۱۴۰۳، از موفقیت طرح ساماندهی سواحل در نجات جان افراد خبر داد.
او اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری، اگرچه ۳۰ نفر در سواحل غرق شدند، اما ۶۴ نفر نیز توسط ناجیان غریق نجات یافتند. این آمار نشاندهنده تأثیر مثبت این طرح است.
جشانزاده با اشاره به فعالیت ناجیان غریق در ۳۸ محدوده و ۱۹ شهرستان، تأکید کرد که در مناطقی که طرح ساماندهی اجرا شده، غرقشدگی به صفر رسیده است.
او با اشاره به همکاری محدود برخی دستگاهها مانند سازمان آب و برق و شهرداری دزفول، از عدم همکاری دیگر دستگاهها گلایه کرد و خواستار مشارکت فعالتر نهادهایی چون میراث فرهنگی و صداوسیما شد.
زیرساختهای در حال توسعه
همچنین حمید سیلاوی، سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان از برنامهریزی گسترده برای ساماندهی سواحل و شناگاهها خبر داد. او با اشاره به وجود ۲۰ شناگاه رسمی در استان و برنامهریزی برای افزایش آن به ۲۷ شناگاه، گفت: خوزستان با ۷۱۸ هزار هکتار تالاب، ۴ هزار و ۸۸۵ کیلومتر رودخانه دائمی و ۳۹۰ کیلومتر ساحل دریایی، ظرفیت عظیمی برای گردشگری آبی دارد.
سیلاوی از بازنگری آئیننامه ساماندهی سواحل خبر داد و افزود: تاکنون این آئیننامه تنها به دریا محدود بود اما با پیگیریهای انجامشده، قرار است این آئیننامه اصلاح شود تا نیازهای خوزستان نیز در نظر گرفته شود.
او همچنین از برنامههایی برای افزایش تعداد ناجیان غریق از ۱۲۰ به ۳۰۰ نفر در سال آینده و تأمین تجهیزات موردنیاز مانند قایق و جلیقه نجات خبر داد.
طرح ساماندهی سواحل نهتنها به کاهش غرقشدگی کمک کرده، بلکه به توسعه گردشگری و ایجاد زیرساختهای ایمن نیز توجه دارد. بنیتمیم از افتتاح ۱۰ استخر در سه سال اخیر و بهرهبرداری قریبالوقوع از استخرهای سوسنگرد، باغملک، هندیجان و آغاجاری خبر داد. با این حال، او به کمبود ناجیان غریق، بهویژه در بخش بانوان، اشاره کرد و خواستار برگزاری دورههای آموزشی بیشتر شد.
سیلاوی نیز بر استفاده از سامانه GIS برای شناسایی نقاط ایمن شنا و اطلاعرسانی به مردم تأکید کرد و افزود: این سامانه بهعنوان پیشگام در کشور، به مردم کمک میکند تا شناگاههای امن را شناسایی کنند.
او همچنین از برنامهریزی برای انعقاد تفاهمنامه با شهرداریها و دهیاریها برای ایجاد پایگاههای نجات غریق و تأمین تجهیزات خبر داد.
باوی، معاون دادگستری، با اشاره به روحیه ازخودگذشتگی ناجیان غریق، گفت: نجات جان یک انسان نیازمند شجاعت و علاقه است و کمتر کسی حاضر به انجام چنین کار حرفهای بهصورت داوطلبانه است.
با این حال، چالشهایی مانند کمبود امکانات اولیه مانند کانکس و سایهبان، عدم پرداخت بهموقع حقالزحمه ناجیان و مشکلات بیمهای همچنان پابرجاست. بنی تمیم از برداشتهای ماهانه از حسابها به دلیل شکایات برخی داوطلبان خبر داد و خواستار حمایت مالی و قانونی بیشتر شد.
آیندهای روشن در انتظار سواحل خوزستان
کاهش ۵۱ درصدی غرقشدگی در خوزستان، موفقیتی است که حاصل همکاری بینبخشی، تلاشهای داوطلبانه ناجیان غریق و اجرای طرحهای ساماندهی سواحل بوده است. با این حال، همچنان چالشهایی مانند کمبود زیرساختها، خلأ قانونی در تعیین متولی سواحل و نیاز به اطلاعرسانی گسترده وجود دارد. برنامههای آینده، از جمله افزایش تعداد ناجیان غریق، توسعه شناگاههای رسمی و اصلاح آئیننامههای موجود، نویدبخش آیندهای ایمنتر و پررونقتر برای سواحل خوزستان است.
این تلاشها نهتنها جان انسانها را نجات میدهد، بلکه با توسعه گردشگری آبی، میتواند خوزستان را به مقصدی جذابتر برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کند. با ادامه این روند و حمایت همهجانبه دستگاههای مسئول، خوزستان میتواند الگویی موفق در مدیریت سواحل و کاهش حوادث غرقشدگی در کشور باشد.
