به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی ظهر چهارشنبه در یکصد و پنجمین جلسه شورای مسکن استان سمنان در محل استانداری سمنان با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان دامغان اظهار کرد: هشت هزار و ۹۰۶ متقاضی در این شهرستان برای طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند.

وی ادامه داد: از این تعداد سه هزار و ۵۰۰ متقاضی واجد چهار شرط اعلامی بوده و تاکنون برای دو هزار و ۱۴۸ متقاضی تخصیص انجام شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به اراضی پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های مسکن در دامغان افزود: چهار سایت ۴۸، ۵۹ و هفت هکتاری برای اجرای طرح‌های مسکن ملی طراحی شده و سایت ۴۵ هکتاری نیز در قالب توافق با دانشگاه، برای اجرای طرح مسکن استیجاری، مولدسازی و تأمین مسکن دانشگاهیان در نظر گرفته شده است.

حسینی طباطبایی با بیان اینکه اجرای طرح نهضت ملی مسکن موجب افزایش محدوده شهر دامغان شده است، افزود: در مجموع ۱۷۴ هکتار معادل ۱۵ درصد به محدوده شهر دامغان اضافه شده است.

وی همچنین از آغاز مناقصه انتخاب پیمانکار آماده‌سازی سایت ۵۹ هکتاری دامغان خبر داد و یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود ظرف یک ماه آینده پیمانکار این پروژه انتخاب و معرفی شود.