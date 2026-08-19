البرز اول شد/ ۴۱۰۹ پروژه آماده افتتاح

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز از کسب رتبه نخست کشوری این استان در تعداد پروژه‌های آماده بهره‌برداری خبر داد.

وی همچنین اظهار کرد: بر اساس گزارش جمع‌بندی پروژه‌های تأییدشده، البرز با ثبت ۴۱۰۹ پروژه قابل افتتاح، بالاترین تعداد را در میان استان‌های کشور دارد.

رتبه‌های بعدی در اختیار کدام استان‌هاست؟

وی افزود: مازندران با ۳۷۷۵ پروژه، قزوین با ۲۸۵۴ پروژه و مرکزی با ۲۷۹۲ پروژه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

صفری این آمار را نشان‌دهنده حجم قابل توجه فعالیت‌های عمرانی و اجرایی در استان البرز دانست.

معاون عمرانی استانداری البرز بیان کرد: البرز در شاخص اعتبار هزینه‌شده پروژه‌ها نیز رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

وی ادامه داد: آذربایجان شرقی، البرز، مازندران، مرکزی، تهران، فارس و خوزستان به ترتیب رتبه‌های نخست تا هفتم این شاخص را دارند.

صفری با اشاره به رویکرد مجتبی عبداللهی، استاندار البرز گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تسریع در بهره‌برداری از طرح‌های اولویت‌دار، محور اصلی برنامه‌های عمرانی استان بوده است.

وی افزود: حمایت استاندار موجب شده دستگاه‌های اجرایی با جدیت بیشتری روند تکمیل طرح‌ها را دنبال کنند.

سهم ۱۱ درصدی البرز از پروژه‌های کشور

شایان ذکر است، بر اساس گزارش وزارت کشور، مجموع پروژه‌های قابل افتتاح کشور ۳۵ هزار و ۹۸۶ پروژه است و قرار گرفتن ۴۱۰۹ پروژه البرز در این فهرست، سهمی حدود ۱۱ درصدی برای استان رقم زده است.

اولویت با طرح‌های اثرگذار بر زندگی مردم

صفری خاطرنشان کرد: هدف اصلی مدیریت استان، صرفاً افزایش تعداد پروژه‌ها نیست.

معاون عمرانی استانداری البرز در پایان تأکید کرد: طرح‌هایی که تأثیر مستقیم‌تری بر کیفیت زندگی مردم، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی دارند، در اولویت قرار می‌گیرند.