تأمین تجهیزات سنجش قند و چربی گلپایگان نیازمند کمک خیران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وحید ربیعی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به پروژه تکمیل اتاق عمل بیمارستان امام حسین(ع) گلپایگان اظهار کرد: این پروژه آغاز شده و امیدواریم با استفاده از ظرفیت مالیات‌های نشان‌دار، بتوانیم آن را تا پایان امسال به مرحله نهایی برسانیم و مورد بهره‌برداری قرار دهیم. برای تکمیل این پروژه حدود ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی افزود: پروژه دوم، تکمیل مرکز تاجداری در شهرک الوند است که این مرکز درمانی در زمینی به مساحت حدود ۵۰۰ مترمربع احداث می‌شود و برای تکمیل آن به حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. عملیات این پروژه به‌زودی آغاز خواهد شد و برای شروع کار، فروش یکی از زمین‌هایی که توسط خیرین به شبکه بهداشت اهدا شده بود، انجام شده و منابع حاصل از آن در اختیار دانشگاه قرار گرفته است.

مدیر بهداشت و درمان گلپایگان ادامه داد: پروژه سوم، مرکز بیتوته گلشهر به مساحت ۲۷۰ مترمربع است که برای تکمیل آن حدود ۱۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. اعتبار این پروژه از سوی آقای دکتر خاتمی، نماینده محترم مردم خوانسار، از وزارت نفت دریافت شده و اعتبار آن قطعی است و عملیات اجرایی پروژه نیز آغاز شده است.

ربیعی همچنین از برنامه احداث کلینیک دندانپزشکی در روستای سعیدآباد خبر داد و گفت: اقدامات اولیه این پروژه انجام شده و اگرچه محل احداث آن روستای سعیدآباد است، اما این کلینیک برای ارائه خدمات به کل شهرستان پیش‌بینی شده است. با توجه به اینکه خیر پروژه تمایل داشته است در این منطقه سرمایه‌گذاری کند، احداث کلینیک در سعیدآباد انجام خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه خیرین به حوزه پیشگیری، گفت: اگر بخواهیم درباره تجهیزات بیمارستانی صحبت کنیم، تقریباً هر تجهیزاتی که نام ببریم مورد نیاز است؛ از ونتیلاتور گرفته تا تعمیر و نوسازی دستگاه سی‌تی‌اسکن. با این حال، در حوزه پیشگیری یکی از تجهیزات بسیار مهمی که در حال حاضر در شبکه بهداشت به آن نیاز داریم، وسایل و کیت‌های اندازه‌گیری قند و چربی خون است.

ربیعی افزود: اگر خیرین بتوانند در زمینه تأمین وسایل اندازه‌گیری چربی و قند خون کمک کنند، اقدام بسیار مؤثری در حوزه پیشگیری انجام خواهد شد. نباید همه کمک‌های خیرین را صرفاً به تخت بیمارستانی، تجهیزات درمانی یا امکانات خون‌گیری محدود کنیم؛ بلکه سرمایه‌گذاری در حوزه بهداشت و پیشگیری می‌تواند تأثیر بسیار بیشتری در سلامت مردم داشته باشد.

وی با بیان اینکه افزایش چربی خون یکی از عوامل مؤثر در بروز بیماری‌های قلبی و عروقی است، ادامه داد: به زبان ساده، چربی‌های موجود در رگ‌ها که در نهایت منجرب زمینه‌سازی در ایجاد سکته می شوند. بنابراین تأمین تجهیزات سنجش قند و چربی خون می‌تواند کمک بزرگی به اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و شناسایی زودهنگام عوامل خطر در میان مردم باشد.

ربیعی همچنین راه‌اندازی بخش کولونوسکوپی بیمارستان امام حسین(ع) را از دیگر نیازهای مهم شهرستان عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی و تداوم فعالیت این بخش، نیازمند کمک خیرین هستیم و حدود ۵۰ میلیون تومان اعتبار ماهانه برای استمرار این خدمت مورد نیاز است.

وی ابراز امیدواری کرد، با مشارکت خیرین و حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی، روند تکمیل پروژه‌های درمانی و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان گلپایگان با سرعت بیشتری دنبال شود.