گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و موریتانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور خارجه، عراقچی بر اهمیت تقویت همکاری بین کشورهای اسلامی به خصوص در چارچوب سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از فلسطین و مقابله با توطئه‌های رژیم صهیونیستی علیه مصالح جهان اسلام تاکید کرد.

وزیر خارجه موریتانی با ابلاغ سلام‌های رئیس جمهور کشورش به مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران، بر جایگاه و نقش مهم و تاثیرگذار ایران در سازمان همکاری اسلامی و اهتمام این کشور برای تقویت تعامل و همکاری بین دو کشور در عرصه‌های دوجانبه و در سطح سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد.

دو طرف در این گفت وگو بر آمادگی خود برای توسعه روابط دوجانبه و همکاری و حمایت متقابل دو کشور در مجامع بین‌المللی تاکید کردند.