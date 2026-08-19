  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و موریتانی

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و موریتانی

وزیر خارجه موریتانی در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان، درباره آخرین تحولات منطقه و روابط دوجانبه رایزنی و تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور خارجه، عراقچی بر اهمیت تقویت همکاری بین کشورهای اسلامی به خصوص در چارچوب سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از فلسطین و مقابله با توطئه‌های رژیم صهیونیستی علیه مصالح جهان اسلام تاکید کرد.

وزیر خارجه موریتانی با ابلاغ سلام‌های رئیس جمهور کشورش به مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران، بر جایگاه و نقش مهم و تاثیرگذار ایران در سازمان همکاری اسلامی و اهتمام این کشور برای تقویت تعامل و همکاری بین دو کشور در عرصه‌های دوجانبه و در سطح سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد.

دو طرف در این گفت وگو بر آمادگی خود برای توسعه روابط دوجانبه و همکاری و حمایت متقابل دو کشور در مجامع بین‌المللی تاکید کردند.

کد مطلب 6921823

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها