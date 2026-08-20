به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو سامری، معاون عمرانی استاندار قم، در آیین آغاز عملیات اجرایی این پروژه با اشاره به جایگاه قم به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد زیارتی و گردشگری کشور، توسعه زیرساخت‌های ریلی این استان را ضروری دانست.



وی افزود: افزایش ظرفیت سالن مسافری و ارتقای زیرساخت‌های ایستگاه راه‌آهن قم می‌تواند در تسهیل رفت‌وآمد زائران و مسافران و بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل ریلی نقش مؤثری داشته باشد.



معاون عمرانی استاندار قم ادامه داد: توسعه ظرفیت‌های مسافری ایستگاه راه‌آهن باید متناسب با افزایش تقاضای سفر و جایگاه قم در شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور دنبال شود و اجرای این پروژه نیز در همین راستا انجام می‌شود.



سامری همچنین از اقدامات اداره‌کل راه‌آهن قم در زمینه توسعه خدمات مسافری و بهسازی زیرساخت‌های ایستگاهی قدردانی کرد و بر استمرار اجرای طرح‌های زیرساختی در حوزه حمل‌ونقل ریلی استان تأکید کرد.



زیرساخت‌های ریلی قم توسعه می‌یابد



وی گفت: پاسخگویی به نیازهای روزافزون مسافران و زائران قم نیازمند پیش‌بینی ظرفیت‌های جدید و ارتقای مستمر زیرساخت‌های حمل‌ونقل است و طرح توسعه سالن مسافری ایستگاه راه‌آهن قم نیز در همین چارچوب اجرایی می‌شود.



معاون عمرانی استاندار قم افزود: توسعه خدمات ریلی باید به گونه‌ای دنبال شود که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای فعلی، ظرفیت مورد نیاز برای سال‌های آینده نیز در نظر گرفته شود.



بر اساس این گزارش، پروژه توسعه سالن مسافری ایستگاه راه‌آهن قم با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال و در مساحتی حدود ۴۰۰ مترمربع وارد مرحله اجرا شده است.



این پروژه با هدف توسعه ظرفیت سالن مسافری و بهبود زیرساخت‌های خدماتی ایستگاه راه‌آهن قم اجرا می‌شود و عملیات اجرایی آن با حضور مسئولان استانی و راه‌آهن کشور آغاز شد.