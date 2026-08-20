به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جریان بازدید از منطقه گردشگری «شباندر» که با حضور «هادی هاشمی‌نیا» نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس انجام شد، اظهار کرد: در بازدیدهای پیشین، یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه، احداث مسیر دسترسی و ایجاد یک پل موقت برای تردد بود که پل موجود در جریان سیلاب سال ۱۳۹۸ آسیب‌دیده بود.

وی افزود: با پیگیری و هم‌افزایی «هاشمی‌نیا»، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی و همراهی مدیران شهرستان، مقرر شد این مشکل در مدت دو ماه به‌صورت موقت برطرف شود که خوشبختانه امروز شاهد تحقق این مطالبه و برقراری دسترسی مناسب برای مردم منطقه هستیم.

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت اجرای راهکار اساسی و دائمی برای رفع مشکل، تصریح کرد: اقدامات انجام‌شده در حال حاضر ماهیت موقت دارد و لازم است برای رفع ریشه‌ای مشکل و تأمین دسترسی پایدار، پروژه‌ای اساسی و دائمی اجرا شود.

درمنان، همچنین از تصویب اعتبار برای بهسازی معابر منطقه «شباندر» خبر داد و گفت: در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، مبلغ ۹ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی معابر این منطقه به تصویب رسیده است.

وی تصریح کرد: با اجرای این پروژه و با همراهی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران شهرستان، امیدواریم شاهد ساماندهی و بهسازی معابر منطقه گردشگری «شباندر» و بهبود زیرساخت‌های دسترسی به این منطقه باشیم.

فرماندار خرم‌آباد، تأکید کرد: پیگیری مطالبات مردم و رفع مشکلات زیرساختی مناطق مختلف شهرستان، به‌ویژه مناطق گردشگری و روستایی، با جدیت در دستور کار مجموعه مدیریت شهرستان قرار دارد.