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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

راه دسترسی منطقه گردشگری «شباندر» خرم‌آباد ساماندهی شد

راه دسترسی منطقه گردشگری «شباندر» خرم‌آباد ساماندهی شد

خرم‌آباد - فرماندار خرم‌آباد از ساماندهی راه دسترسی منطقه گردشگری «شباندر» در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جریان بازدید از منطقه گردشگری «شباندر» که با حضور «هادی هاشمی‌نیا» نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس انجام شد، اظهار کرد: در بازدیدهای پیشین، یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه، احداث مسیر دسترسی و ایجاد یک پل موقت برای تردد بود که پل موجود در جریان سیلاب سال ۱۳۹۸ آسیب‌دیده بود.

وی افزود: با پیگیری و هم‌افزایی «هاشمی‌نیا»، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی و همراهی مدیران شهرستان، مقرر شد این مشکل در مدت دو ماه به‌صورت موقت برطرف شود که خوشبختانه امروز شاهد تحقق این مطالبه و برقراری دسترسی مناسب برای مردم منطقه هستیم.

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت اجرای راهکار اساسی و دائمی برای رفع مشکل، تصریح کرد: اقدامات انجام‌شده در حال حاضر ماهیت موقت دارد و لازم است برای رفع ریشه‌ای مشکل و تأمین دسترسی پایدار، پروژه‌ای اساسی و دائمی اجرا شود.

درمنان، همچنین از تصویب اعتبار برای بهسازی معابر منطقه «شباندر» خبر داد و گفت: در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، مبلغ ۹ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی معابر این منطقه به تصویب رسیده است.

وی تصریح کرد: با اجرای این پروژه و با همراهی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران شهرستان، امیدواریم شاهد ساماندهی و بهسازی معابر منطقه گردشگری «شباندر» و بهبود زیرساخت‌های دسترسی به این منطقه باشیم.

فرماندار خرم‌آباد، تأکید کرد: پیگیری مطالبات مردم و رفع مشکلات زیرساختی مناطق مختلف شهرستان، به‌ویژه مناطق گردشگری و روستایی، با جدیت در دستور کار مجموعه مدیریت شهرستان قرار دارد.

کد مطلب 6922259

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