به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با ارائه گزارشی از عملکرد چهارماهه معاونت مشاوران خانواده، اظهار کرد:رویکرد این مرکز در حوزه مشاوره خانواده بر سه محور تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ترویج سازش و صلح پایدار استوار است و در این چارچوب، مجموعهای از اقدامات ساختاری، حقوقی، اجرایی، آموزشی و نظارتی در چهار ماه گذشته انجام شده است.
مشاوره خانواده؛ ابزاری برای پیشگیری از تشدید اختلافات
وی با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه مشاوران خانواده در فرآیند رسیدگی به اختلافات زوجین افزود: مشاوره خانواده صرفاً یک خدمت جانبی در فرآیند قضایی نیست، بلکه میتواند با شناسایی ریشههای اختلاف و ایجاد زمینه گفتوگو میان زوجین، از تشدید اختلافات و ورود پروندهها به مراحل پیچیده قضایی جلوگیری کند.
افزایش سازش در پروندههای خانوادگی
بر اساس آمار چهار ماهه ابتدایی امسال سامانه «مسیر»، در مجموع ۶۱ هزار و ۶۸۰ پرونده وارد فرآیند مشاوره خانواده شده است. از این تعداد، ۳۴ هزار و ۷۵۷ پرونده در دست انجام مشاوره قرار داشته، ۵ هزار و ۷۷۳ پرونده به سازش منجر شده و ۲۱ هزار و ۱۵۰ پرونده نیز به دادگاه ارجاع شده است.
بر اساس این آمار، میزان سازش پروندههای مورد بررسی به ۲۷.۲۹ درصد رسیده است که نسبت به دوره پیشین با ۲ درصد افزایش، به حدود ۲۷ درصد رسیده و بیانگر افزایش نقشآفرینی مشاوران خانواده در حل اختلافات و ایجاد زمینه سازش میان زوجین است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تأکید کرد: این آمار نشان میدهد ظرفیت مشاوره تخصصی خانواده میتواند پیش از ورود اختلافات به مراحل پیچیدهتر قضایی، زمینه گفتوگو، حل اختلاف و بازگشت زوجین به زندگی مشترک را فراهم کند.
«پویش امید»؛ ارائه خدمات مشاورهای به بیش از ۱۵ هزار نفر
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در تشریح برنامههای معاونت مشاوران خانواده گفت: در قالب پویش «امید» و با هدف ارائه خدمات مشاورهای در ایام جنگ، ۳۱۹ مشاور خانواده در این طرح مشارکت داشتند و در مجموع ۱۵ هزار و ۵۹۳ مراجعه مردمی از خدمات مشاورهای بهرهمند شدند.
وی افزود: این اقدام با هدف دسترسی آسانتر مردم به خدمات مشاورهای و استمرار حمایتهای روانی و خانوادگی در شرایط خاص انجام شد و نشان داد ظرفیت مشاوران خانواده میتواند در موقعیتهای مختلف اجتماعی در خدمت مردم قرار گیرد.
ثبت بیش از ۱۰۰ تجربه موفق در حوزه سازش
رئیس مرکز همچنین از اجرای پویش «تجربه ماندگار» خبر داد و گفت: در این پویش، تجربیات مشاوران در حوزه سازش و حل اختلافات خانوادگی گردآوری شد و تاکنون بیش از یکصد تجربه در حوزه سازش ارسال شده است.
وی تصریح کرد: استفاده از تجربیات موفق مشاوران و تبدیل آنها به دانش قابل استفاده برای سایر مشاوران، میتواند به ارتقای کیفیت خدمات مشاورهای و ایجاد رویههای مؤثرتر در حل اختلافات خانوادگی کمک کند.
ارائه خدمات مشاورهای در مسیر راهپیمایی اربعین
وی در ادامه به اجرای پویش «مدار حسین (ع)» اشاره کرد و گفت: در مسیر راهپیمایی اربعین نیز ظرفیت مشاوران خانواده برای ارائه خدمات مشاورهای به کار گرفته شد و بیش از ۷۰ مشاور در مواکب فرهنگی داخل و خارج از کشور حضور یافتند. حضور مشاوران در این مواکب با هدف ارائه خدمات فرهنگی و مشاورهای و پاسخگویی به نیازهای خانوادهها صورت گرفت.
ساماندهی فعالیت مشاوران با تدوین دستورالعملهای جدید
رئیس مرکز وکلا گفت: در حوزه اقدامات سیاستی و حقوقی، آییننامه انتخاب مشاوران در شورای سیاستگذاری ابلاغ شده و شیوهنامه ارزیابی مشاوران در حوزههای قضایی نیز تدوین شده است.
وی از تشکیل دو کارگروه ویژه راهبری دعاوی خانواده در شهر تهران و استان تهران خبر داد و افزود: تشکیل هیئتهای اندیشهورز و پیگیری موضوعات تخصصی حوزه خانواده، از دیگر اقدامات انجامشده در این مدت بوده است.
وی همچنین به مکاتبات و تعاملات انجامشده با نهادهای مرتبط اشاره کرد و گفت: موضوعات مرتبط با سیاستگذاری حوزه خانواده، ساماندهی فرآیندهای مشاورهای و استفاده از ظرفیتهای تخصصی مشاوران با دستگاهها و نهادهای ذیربط پیگیری شده است.
انجام مصاحبه تخصصی ۶۰۰ پذیرفتهشده آزمون در چهار روز
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اقدامات اجرایی و خدماتی معاونت مشاوران خانواده اظهار کرد: در چهار روز، مصاحبه تخصصی حدود ۶۰۰ نفر از پذیرفتهشدگان آزمون مرکز انجام شد.
وی همچنین از ابلاغ شاخصهای پایش عملکرد، پیگیری و ابلاغ تعرفه جدید خدمات مشاوران خانواده، پیگیری ابلاغ شیوهنامه کارآموزی مشاوران خانواده و اعمال پیشنهادهای اصلاحی در سامانه «مسیر» خبر داد.
رئیس مرکز افزود: بازدیدهای میدانی از استانها نیز در دستور کار قرار داشته و در همین چارچوب، بازدید از استان گلستان و برگزاری جلسه هماهنگی با رئیس کل دادگستری استان انجام شده است.
وی ادامه داد: همچنین بخشنامه مربوط به اعتبار گواهی مراکز مشاوره برای مدت شش ماه ابلاغ شده است تا فرآیندهای مربوط به فعالیت مراکز با نظم و انسجام بیشتری دنبال شود.
رئیس مرکز وکلا با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر فعالیت مشاوران گفت: در بخش نظارت، پایش و توسعه ملی نیز اقدامات متعددی انجام شده و فرآیندهای ارزیابی و نظارت بر عملکرد مشاوران در استانها در حال توسعه است.
وی افزود: تدوین و ابلاغ شیوهنامههای ارزیابی، پیگیری برگزاری دورههای آموزشی، برگزاری نشستهای تخصصی مشاوران خانواده و اجرای فرآیندهای ارزیابی مشاوران در بازههای زمانی مشخص، از جمله اقدامات انجامشده در این بخش است.
وی ادامه داد: فرآیند پایش عملکرد بیش از ۶۰۰ مشاور خانواده در یک بازه زمانی دوماهه نیز اجرا شده و پیگیری تمدید احکام و ساماندهی وضعیت مشاوران و رؤسای واحدهای مشاوره در استانها در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس مرکز همچنین از پیگیری تشکیل و فعالسازی کارگروههای مشاوره در استانها خبر داد و گفت: برگزاری جلسات مرتبط با حوزه مشاوره استانها، تقویت ارتباط میان واحدهای مشاوره و ساختارهای قضایی و توسعه شبکه مشاوران خانواده از دیگر برنامههای معاونت مشاوران خانواده است.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد یک شبکه منسجم و استاندارد از مشاوران خانواده در سراسر کشور و فراهم کردن امکان بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی آنان در فرآیند حل اختلافات خانوادگی است.
سازش زوجین؛ مأموریتی کلیدی برای مشاوران خانواده
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پایان با تأکید بر اهمیت سازش در دعاوی خانوادگی گفت: فعالیت مشاوران خانواده در حوزه سازش زوجین امری اجتنابناپذیر است و باید از ظرفیت این گروه تخصصی برای جلوگیری از فروپاشی خانوادهها و کاهش آسیبهای ناشی از اختلافات خانوادگی استفاده کرد.
وی افزود: عملکرد چهارماهه معاونت مشاوران خانواده نشان میدهد که این مجموعه علاوه بر ارائه خدمات مستقیم مشاورهای، در حوزههای توسعه ساختار، ارتقای کیفیت، آموزش، نظارت، پایش، سیاستگذاری، ساماندهی مشاوران و توسعه خدمات در سراسر کشور نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تأکید کرد: رویکرد اصلی این مرکز، حرکت به سمت مشاوره تخصصی، استاندارد، در دسترس و مبتنی بر تجربه و ارزیابی مستمر است تا از ظرفیت مشاوران خانواده در جهت تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ترویج فرهنگ سازش و صلح پایدار بیش از پیش استفاده شود.
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