به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی ظهر شنبه در مجمع استاد یاران صالحین بسیج سپاه قدس استان گیلان در رشت،با اشاره به حوادث جنگ رمضان و نقش انسجام اجتماعی در عبور از بحران‌ها اظهار کرد:به برکت خون شهدا،انسجام حداکثری و قیام خودجوش مردمی رقم خورد؛بعثتی مردمی که شاهد آن هستیم و دشمن را در طراحی‌ها و برنامه‌ ریزی‌های خود ناامید کرد.

فرمانده سپاه قدس گیلان افزود:این بعثت مردمی حتی بیش از ضربات نظامی و فشارهای اقتصادی، دشمن را در تحقق اهدافش ناامید کرد و این موضوع در بیانات رهبر معظم انقلاب و اغلب بیانیه‌های ایشان نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

حفظ وحدت مصداق تقوا است

وی با اشاره به اینکه حفظ قوت و قدرت،یکی از راهبردهای اصلی نظام است،گفت:وحدت را باید حفظ و تقویت کرد؛ چراکه رهبرمعظم انقلاب تأکید فرموده‌اند حفظ وحدت مصداق تقوا ست.

سردار دامغانی با بیان اینکه آنچه جامعه اسلامی را دچار مسئله می‌کند، ایجاد نقطه‌ ضعف در مسیر حرکت انقلاب است، تصریح کرد:سیاه‌نمایی به نام دلسوزی یکی از آسیب‌هایی است که می‌تواند جامعه را دچار ناامیدی و حرکت انقلاب را با مشکل مواجه کند.

وی امید را سوخت پیشرفت هر جامعه دانست و گفت: باید این باور را در جامعه تقویت کنیم که این حرکت، ما را در مسیر تحقق اهداف انقلاب به مقصد خواهد رساند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه مصادیق و دستاورد هایی که بتواند امید را در جامعه تزریق کند، اهمیت بسیاری دارد، افزود: امامین انقلاب و رهبر معظم انقلاب نیز بارها به این موضوع اشاره داشته‌اند و دشمن همواره طرح‌ریزی‌های مختلفی برای تضعیف امید مردم انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد:در گام دوم انقلاب، با وجود همه توطئه‌ها و طراحی‌های دشمن، خون شهدا و بعثت مردم به تولید قدرت منجر شده است. هرچند در این مسیر هزینه‌های بالایی پرداخت کرده‌ایم، اما باید بدانیم که دشمن همچنان برای اثرگذاری بر وضعیت داخلی کشور تلاش می‌کند.

سردار دامغانی با اشاره به خسارت‌ هایی که ایجاد شده گفت:تکلیف داریم و باید مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهیم. در نگاه دشمن، موضوعاتی مانند کودتای دی‌ماه و ایجاد خسارت از طریق نیروهای داخلی، با هدف تحمیل هزینه کمتر و استفاده از ظرفیت‌های داخلی دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت روایت فتح اظهار کرد:روایت فتح اهمیت بسیاری دارد و باید کلیت، تنوع و تلاش‌هایی را که در این مسیر انجام شده است، برای مردم بیان کنیم.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه در مسیر انقلاب نقاط ضعفی وجود دارد، اما نباید دچار اختلاف شویم و نباید مسائل را به گردن یکدیگر بیندازیم، تصریح کرد:همه ما به اندازه سهم و مسئولیتی که داریم، در برابر شرایط موجود مقصریم و باید سهم خود را ببینیم و برای اصلاح امور تلاش بیشتری انجام دهیم.

وی طراحی‌های دشمن را جدی دانست و اظهار کرد:دشمن تلاش می‌کند حافظه مردم را نسبت به حوادث پیش از دی‌ماه تغییر دهد و روایت خود را جایگزین واقعیت کند. اگر چنین اتفاقی رقم بخورد، دشمن در عملیات نظامی خود مصمم‌تر خواهد شد.

سردار دامغانی با بیان اینکه ترور شهید حاج قاسم سلیمانی نیز پس از اغتشاشات رخ داد ، اظهار کرد: این مسئله نشان می‌دهد که دشمن هر زمان پس از جنگ یا بحران، کاهش انسجام را احساس کرده است، برای اقدام و عملیات وارد میدان شده است.

وی با اشاره به اهمیت تعلیم و تربیت در مجموعه بسیج گفت: تعلیم و تربیت در شبکه صالحین و مجموعه بسیج، ظرافت‌های خاصی دارد. بسیجیان در میدان‌های مختلف حضور دارند و تربیت نیرو برای حضور مؤثر در عرصه‌های گوناگون اهمیت ویژه‌ای دارد.

هر ایرانی یک بسیجی

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه در دستورات ابلاغ‌ شده به بسیج، موضوعاتی همچون «هر ایرانی یک بسیجی» مورد توجه قرار گرفته است، افزود: توجه ویژه به اقشار مختلف، کمک به حکمرانی کشور و تقویت شبکه اطلاعاتی مردمی برای جبران خلأ ها، از دیگر موضوعات مهم این حوزه به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد:شبکه اطلاعاتی مردمی باید بر پایه تربیت و ارتقای بصیرت شکل بگیرد. اگر بخواهیم در شبکه تربیتی فعالیت کنیم، باید تحولات منطقه را به‌ درستی درک کرده و آن را در چارچوب طرح کلان انقلاب برای مخاطبان تبیین و منتقل کنیم.

دامغانی با بیان اینکه درک منظومه فکری انقلاب اسلامی و شیوه اداره جامعه اهمیت بسیاری دارد، ادامه داد: نقش‌آفرینی حداکثری مردم با میدان‌داری بسیج زمانی محقق می‌شود که مردم نسبت به مسائل، تهدیدها، فرصت‌ها و اهداف انقلاب شناخت و بصیرت کافی داشته باشند.

وی افزود:یکی از ارکان اصلی بسیج، تعلیم و تربیت است و این موضوع باید با جدیت، دقت و توجه به نیازهای روز جامعه دنبال شود.